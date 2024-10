Biciclette rubate in vendita sui social. Giovani denunciati

Due studentesse universitarie fuori sede, una volta uscite di casa e giunte in via Sabbionara per prendere le loro bicilette parcheggiate e assicurate con tanto di catena, si sono purtroppo rese conto che erano state rubate. Da qui la decisione di sporgere denuncia, fornendo ai carabinieri una precisa descrizione delle biciclette. Non solo. Hanno cominciato a curiosare su alcuni social per verificare se potessero essere state messe in vendita. Dopo poche ore due giovani, su un canale ’Telegram’, le avevano messo. Prenedono un appuntamento e avvisano i carabinieri. L’incontro è così avvenuto sotto il controllo dei carabinieri che, in abiti borghesi, sono poi intervenuti. I due venditori sono stati denunciati per ricettazione.