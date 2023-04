"Bietole, non mi sono mai arreso"

Zucchero e olio di semi di girasole, prezzi alle stelle. Sono state registrate nei giorni scorsi punte massime del 55% per lo zucchero di cui l’Italia è fortemente deficitaria e del 44% per l’olio di semi, soprattutto quello di girasole, che risente della guerra in Ucraina che è uno dei principali produttori. È quanto afferma la Coldiretti nel commentare i dati Istat sull’inflazione. Alessandro Brognara coltiva da anni le barbabietole, i suoi campi sono a Pontelagoscuro. Non si è mai arreso, anche quando questa coltura una volta un simbolo della pianura padana, sembrava destinata all’estinzione.

Lo zucchero è aumentato

"Abbiamo vissuto anni nei quali il prezzo, almeno quello che davano a noi produttori, era bassissimo. Un periodo che non è stato per nulla breve. Molti agricoltori hanno deciso di non piantare più le bietole. E’ riuscito a resistere chi aveva cooperative dietro le spalle che hanno messo nel piatto, proprio per salvare questa coltura, i soldi che erano stati accantonati negli anni"

Alti costi di produzione. E ormai da tempo è arrivata anche la siccità

"La tempesta perfetta, si sono verificate una serie di condizioni negative che hanno spinto molti produttori a gettare la spugna"

Adesso pare che coltivare bietole per fare lo zucchero renda

"Sì, ma non è facile tornare indietro. Chi abbandona una coltura difficilmente poi ci ripensa, tante le paure, i dubbi"

Lei invece è andato avanti

"Sì, non mi sono mai arreso. Lo dovevo anche a mio padre, bieticoltore per una vita. Nel 1996 sono subentrato io, che ho alle spalle trenta anni d’esperienza in questo settore".