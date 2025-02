Bietti e la Grande fuga

Atteso appuntamento con la divulgazione della grande musica, oggi alle 10.30. Ferrara Musica al Ridotto ospiterà Giovanni Bietti in un’appassionante conferenza-concerto, dedicata alla Grande Fuga op. 133 per quartetto d’archi di Ludwig van Beethoven, scritta esattamente due secoli fa. Compositore, pianista e musicologo, apprezzato da tutti gli appassionati di musica classica, Giovanni Bietti è considerato uno dei migliori divulgatori musicali italiani, ed è proprio a lui che si deve il primo testo pubblicato in Italia sull’op. 133. Originariamente composta come finale del Quartetto d’archi op. 130, la Grande Fuga è un brano straordinariamente complesso, misterioso ed affascinante. Fu letteralmente ignorato per quasi un secolo, perché troppo avanzato per le capacità d’ascolto del suo tempo, e venne in definitiva riscoperto solo nel Novecento.

Nel corso della presentazione, Bietti eseguirà al pianoforte alcuni brani della Grande Fuga, per meglio farne apprezzare i dettagli e per sottolinearne la sorprendente modernità. Il suo stile divulgativo si basa sulla comunicativa e sull’accessibilità del linguaggio, in modo da facilitare l’avvicinamento alla musica colta e alla sua storia anche da parte di un uditorio profano, senza rinunciare all’approfondimento degli aspetti tecnici più specialistici. Compositore, pianista e musicologo, Bietti è considerato uno dei migliori divulgatori musicali italiani. Storica voce radiofonica delle ‘Lezioni di musica’ su RadioTre, ha pubblicato con Laterza libri su Beethoven, Mozart e Verdi, e con EDT un libro su Haydn. Cura per Carocci la collana divulgativa ‘Dentro la musica’, per la quale sono recentemente usciti i suoi volumi sulla Sinfonia Incompiuta di Schubert, sulla Grande Fuga di Beethoven e sulle ultime tre Sinfonie di Mozart.