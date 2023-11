Big Band al Torrione tra gli applausi

E’ stato un successo il concerto che si è svolto ieri sera al Torrione. Sul palco la Big Band del Conservatorio Frescobaldi. Con la partecipazione di Daniele Santimone, Pasquale Paterra, Stefano Melloni, Pasquale Morgante, Guido Querci. Daniele Santimone (nella foto) si specializza in arrangiamento, composizione e performance ottenendo un Bachelor’s Degree in Professional Music presso il Berklee College of Music di Boston. La sua carriera è ricca di collaborazioni con importanti musicisti jazz, sia nazionali che internazionali.