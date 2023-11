Big Band al Torrione. Una sera a tutto jazz con il Conservatorio

Oggi, alle 21.30, al Torrione si esibirà la Big Band del Conservatorio Frescobaldi. Con la partecipazione di Pasquale Paterra, Stefano Melloni, Pasquale Morgante, Guido Querci. Daniele Santimone si specializza in arrangiamento, composizione e performance ottenendo un Bachelor’s Degree in Professional Music presso il Berklee College of Music di Boston. La sua carriera è ricca di collaborazioni con importanti musicisti jazz, sia nazionali che internazionali. La sua carriera lo vede impegnato come docente di chitarra, musica d’insieme e teoria in diverse associazioni e istituti tra cui, la Scuola Comunale di Musica Sarti” di Faenza, il Conservatorio Frescobaldi di Ferrara e il Conservatorio “C. Pollini” di Padova. Pasquale Paterra ha alle spalle un solido background formativo che lo ha portato a collaborare con molte figure chiave della musica jazz, ad oggi la sua attività comprende musica classica, orchestrale, solistica e cameristica, progetti Jazz, Big Band, lavori in studio di registrazione collaborazioni cantautorali e composizione di musica propria.

Stefano Melloni si è diplomato in Clarinetto, strumentazione per banda, musica corale e direzione di coro presso il Conservatorio “G. B. Martini” di Bologna, è sassofonista del QuartettoZ, vincitore di diversi concorsi internazionali e le sue musiche sono state eseguite in diversi paesi e fuori dai confini europei. Insegna Teoria, ritmica e percezione musicale e di Ear training per Jazz presso il conservatorio Frescobaldi. Pasquale Morgante ha collaborato per oltre 10 anni con l’Università di Bologna tenendo corsi, seminari ed esami sulla storia e l’analisi della musica Jazz, tiene seminari e conferenze in vari conservatori ed istituti musicali. E’ attivo come pianistatastierista e arrangiatore in ambiti jazz e pop. Ad arricchire il concerto di colori e timbri sudamericani, il maestro Guido Querci apprezzato e stimato docente di percussioni del conservatorio Frescobaldi.