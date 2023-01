Big bang, robotica e radiofarmaci Tornano i ‘Venerdì dell’universo’

Ritornano i ‘Venerdì dell’universo’. La storica rassegna giunta alla sua ventiquattresima edizione. A presentarla sono stati Laura Ramaciotti rettrice dell’Università di Ferrara, Vincenzo Guidi, direttore del dipartimento di Fisica e scienze della terra di Unife, Roberto Calabrese, direttore della sezione di Ferrara dell’Istituto nazionale di fisica nucleare, Federico Spizzo, curatore della rassegna, Michele Parise, supporto tecnico e logistico della rassegna, Giovanni Santarato, presidente del Gruppo Astrofili Columbia e Massimiliano Di Giuseppe di ‘Esploriamo l’universo’. I ‘Venerdì dell’universo è organizzata dal dipartimento di Fisica e scienze della terra, dall’Istituto nazionale di fisica nucleare, in collaborazione con il gruppo astrofili ‘Columbia’ di Ferrara, Esploriamo l’universo, Arci Ferrara, Città del sole, Rotoplano, Libraccio e il patrocinio del Comune. "Si prosegue con grande soddisfazione – ha spiegato Ramaciotti – quest’importante rassegna di conferenze, che nasce come seminari di approfondimento e aggiornamento su temi di astronomia e astrofisica, progressivamente divenuta una manifestazione finalizzata alla divulgazione nel senso più ampio del termine. Lo scopo principale dell’iniziativa è quello di diffondere la cultura della scienza, sia nei suoi aspetti classici che in quelli più attuali, nel tentativo di dare un’informazione corretta e comprensibile sulla ricerca scientifica anche in termini di impatto sociale e ambientale". A seguire gli interventi di Vincenzo Guidi, Roberto Calabrese Giovanni Santarato, concordi nel ribadire come i ‘Venerdì dell’universo’ si rivolgono "a tutta la cittadinanza e in particolar modo ai giovani, nella speranza che possano aiutarli a maturare non solo curiosità, ma anche spunti per i loro studi professionali e amatoriali".

In conclusione, l’intervento di Michele Parise che illustrato nei dettagli il programma dei ‘Venerdì dell’universo’. Nel complesso saranno sei gli incontri su astronomia, fisica e scienze, alla presenza di ricercatori di rilievo. Inizieranno alle 21 e si terranno nella sede di Giurisprudenza, a palazzo Trotti Mosti. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. Si parte il 20 gennaio con Antonio Zoccoli: ‘Esplorando i segreti della natura. L’Infn: una comunità per il progresso della conoscenza’. In apertura si terrà la consegna dei premi di laurea in ricordo di Raffaele Tripiccione, docente del dipartimento di fisica deceduto nel novembre 2021. Si prosegue il 10 febbraio con Giulia Monteleone e ‘Pianeta idrogeno’, 24 febbraio Alessio Branchini con ‘Proteine come Lego o motori da migliorare: i trucchi dell’ingegneria proteica’ mentre il 3 marzo Gaia Pupillo presenta ‘Dalla fisica nucleare alle applicazioni medicali: radionuclidi e radiofarmaci’. Gli ultimi due appuntamenti sono il 17 marzo con Barbara Mazzolai e ‘La robotica ispirata alla natura’ e il 31 marzo quando Roberto Trotta spazierà ‘Dal Big Bang all’intelligenza artificiale’.

Mario Tosatti