Big One, omaggio ai Pink Floyd

Tutto pronto al teatro Nuovo per ‘Big One, the european Pink Floyd show’, in programma stasera alle 21. Sono passati 40 anni dall’uscita dell’album The Division Bell ed il conseguente tour che è stato quello con il maggior incasso nella storia della musica rock, suonando davanti a oltre 5 milioni di persone in 68 città. I Big One, una delle maggiori realtà musicali europee nel far rivivere la musica dei Pink Floyd, hanno preparato uno spettacolare show per celebrare tutto ciò nel loro Pulse Tour. La band nasce nel 2005 raggiungendo presto la notorietà grazie alla realizzazione di una serie di spettacoli tematici sull’universo floydiano riscuotendo ovunque successo.