Big Town, Buzzi padre a processo. Video minatori e foto sui social, a giudizio per stalking agli imputati

Di quei quattro video ritenuti minatori Natalino Buzzi – padre di Davide, il 43enne ucciso nel 2023 al bar Big Town di via Bologna – dovrà rispondere davanti al giudice. Secondo la procura, quegli interventi sui social a seguito del fatto di sangue e durante le prime fasi del relativo processo in corte d’Assise configurerebbero la condotta di stalking nei confronti di Giuseppe e Mauro Di Gaetano, padre e figlio imputati per l’omicidio del 43enne. Un’ipotesi accusatoria della quale si è discusso ieri mattina davanti al giudice dell’udienza preliminare Andrea Migliorelli. Il pubblico ministero Barbara Cavallo ha chiesto il rinvio a giudizio mentre la difesa, attraverso una articolata memoria, ha puntato al proscioglimento mettendo in discussione l’effettivo carattere intimidatorio dei video pubblicati su Facebook da Buzzi padre. Ascoltate le parti, il giudice ha deciso per il rinvio a giudizio. Nel complesso, al genitore della vittima viene contestata la pubblicazione sul proprio profilo social di quattro video e di una foto, quest’ultima scattata in aula da mano anonima a uno degli imputati per la morte del figlio, nonostante l’esplicito divieto da parte dei giudici di immortalare i volti dei Di Gaetano. A fine gennaio, quei post costarono a Natalino Buzzi un provvedimento di divieto di avvicinamento a Giuseppe Di Gaetano, attualmente agli arresti domiciliari, firmato dal giudice per le indagini preliminari Danilo Russo.

I video nei quali Buzzi parlava dell’omicidio del figlio, puntualmente seguiti da decine di commenti di approvazione da parte degli amici social, erano finiti immediatamente all’attenzione della procura, che ne aveva rilevato il contenuto velatamente intimidatorio nei confronti degli imputati. Ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la diffusione della foto di Giuseppe Di Gaetano, in violazione alle indicazioni della corte. Ora, come accennato, la vicenda approderà a processo, con prima udienza già fissata per il 10 novembre. Nel frattempo, prosegue il processo per la vicenda principale, quella appunto dell’omicidio di Davide Buzzi e del tentato omicidio dell’amico della vittima, Lorenzo Piccinini. Gli ultimi passaggi hanno visto la corte disporre una perizia psichiatrica per valutare la capacità di intendere e volere dei Di Gaetano al momento del fatto. Un passaggio ritenuto necessario alla luce di consulenze di parte evidentemente non troppo convincenti. La prossima udienza è fissata per l’11 dicembre, data in cui verranno ascoltate le conclusioni dei periti. Esaurito questo passaggio e al netto di ulteriori testimonianze rimaste, il processo per l’orrore del Big Town dovrebbe finalmente avviarsi verso le battute conclusive.