Big Town, i casi paralleli. Assume cocaina e muore, indagato lo spacciatore

Ferrara, 21 gennaio 2025 – Il processo per l’orrore del Big Town è l’apice giudiziario di una vicenda complessa e costellata di inchieste, indagati e processi. Tutti paralleli al fatto di sangue, ma uniti da un unico ‘filo rosso’: la morte di Edoardo Bovini, figliastro 19enne di Davide Buzzi, il tatuatore 43enne ucciso all’interno del locale di via Bologna la sera del primo settembre 2023 per mano di Giuseppe e Mauro di Gaetano, padre e figlio, quest’ultimo titolare del bar. Dal decesso del ragazzo, avvenuto a seguito di un malore davanti al bar la sera del 13 agosto 2023, sono scaturiti una serie di episodi culminati con la mattanza del Big Town e tutti mossi – per usare un termine utilizzato da un investigatore durante l’ultima udienza in corte d’Assise – dal “risentimento” di Buzzi in primis nei confronti del titolare del locale, ma anche di altri soggetti ritenuti dalla vittima in qualche modo collegati alla tragedia del figliastro.

La morte di Bovini. Che all’origine di tutto ci fosse la morte del 19enne è ormai assodato. Bovini, lo ricordiamo, si era sentito male davanti al Big Town ed era morto poco dopo l’arrivo in ospedale. Quella sera aveva assunto cocaina nonostante soffrisse di una patologia cardiaca. Sul fatto fu aperta un’inchiesta, i cui ultimi sviluppi sono trapelati da quanto dichiarato dal luogotenente dei carabinieri Davide Bruni durante l’ultima udienza del processo per l’omicidio. Quegli eventi, ha spiegato il militare in tribunale, hanno portato a individuare un soggetto di origini campane come “responsabile della cessione di stupefacente, proprio all’interno del Big Town. Un contatto di Buzzi lo informa che la cessione a Bovini” sarebbe stata opera di quell’uomo e che si sarebbe trattato di “un mix di stupefacenti”. Avuta questa informazione, la stessa sera in cui si presenta al Big Town pretendendone la chiusura (è il 25 agosto, sei giorni prima del massacro), Buzzi va a cercare il presunto responsabile della cessione. Lo trova in un locale di via Carlo Mayr e lo aggredisce, scagliandogli addosso delle sedie. La vittima non sporge denuncia, ma gli inquirenti hanno elementi che confermerebbero l’aggressione. Per la morte di Bovini l’uomo è ora iscritto nel registro degli indagati per le ipotesi di spaccio e morte come conseguenza di altro reato. Al momento sono in corso verifiche telematiche e un supplemento di accertamenti medico legali.

Sui social. Altro bersaglio dell’ira di Buzzi è un tunisino già noto alle forze dell’ordine. È lo stesso nordafricano che rimarrà coinvolto nel raid al bar Condor, al centro di un ulteriore fascicolo che tratteremo più avanti. La prima ragione di astio nei confronti dello straniero è un post pubblicato sui social poco dopo il malore di Bovini e prima che il cuore del giovane si fermasse. “Speriamo che muoia” avrebbe scritto su Facebook il tunisino, attirando su di sé le minacce di morte da parte di Buzzi. L’inchiesta per quel fatto è però già stata archiviata per morte del reo, a seguito dell’omicidio del 43enne.

Bar Condor. Ancora in piedi invece la vicenda giudiziaria legata all’aggressione al bar Condor, vittima lo stesso tunisino del precedente episodio. In questo caso, alla lite culminata all’interno del bar all’angolo tra San Romano e via Carlo Mayr prendono parte, oltre a Buzzi, i genitori di Edoardo e Lorenzo Piccinini, il 22enne entrato al Big Town con il 43enne la sera del primo settembre e rimasto gravemente ferito. Per quell’episodio, i tre sono imputati davanti al giudice di pace.