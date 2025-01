Big Town, il padre della vittima. Pubblica online la foto dell’imputato. Scatta il divieto di avvicinamento

Prima il fermo monito della presidente della corte d’Assise, poi il provvedimento del giudice per le indagini preliminari. L’attività social di Natalino Buzzi, padre di Davide, il tatuatore 43enne ucciso al Big Town la sera del primo settembre del 2023, alla lunga ha avuto conseguenze severe. Nei giorni scorsi gli è stato infatti notificato un divieto di avvicinamento a Giuseppe Di Gaetano, settantenne imputato per l’omicidio del 43enne insieme al figlio Mauro, titolare del locale.

Le vicende che hanno portato all’emissione della misura firmata dal giudice Danilo Russo avrebbero origine dai video caricati nel corso dei mesi dal padre della vittima sulla propria pagina Facebook, alla cui pubblicazione seguivano puntualmente decine di commenti. Quei filmati in cui l’uomo parlava del fatto di sangue erano finiti sin da subito all’attenzione della procura per alcuni contenuti ritenuti sopra le righe. Ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso sarebbe stata la recente pubblicazione sul profilo di Buzzi della foto di Giuseppe Di Gaetano, scattata (non è chiaro da chi) durante una delle udienze del processo in Assise. Il tutto nonostante l’ordinanza della corte che proibiva riprese video e foto in aula, con particolare riferimento ai volti degli imputati. Quel post, comparso pochi giorni prima dell’udienza della scorsa settimana, è stato al centro di un duro intervento del giudice Piera Tassoni, la quale ha ricordato a tutti i presenti il divieto assoluto di produrre e pubblicare immagini del processo. Pochi giorni dopo l’udienza, è scattato il provvedimento. Su richiesta del pubblico ministero Barbara Cavallo e a seguito delle pubblicazioni social dell’ultimo anno circa, il gip Russo ha dunque emesso a carico di Natalino Buzzi il divieto di avvicinamento (500 metri) a Di Gaetano padre, attualmente agli arresti domiciliari in un luogo segreto.

Il processo per l’omicidio del Big Town riprenderà il 30 gennaio davanti alla corte d’Assise. Dopo l’ultima udienza, dedicata all’esame dei testi di polizia giudiziaria e alla riproduzione del video della telecamera interna del locale che ha ripreso gli istanti dell’orrore, ora toccherà all’esame dei testimoni di parte civile. Quella sera di fine estate, lo ricordiamo, Buzzi e l’amico 22enne Lorenzo Piccinini entrarono al Big Town con una tanica di gasolio. All’interno incontrarono la reazione dei Di Gaetano padre e figlio. La violenta lite finì con la morte del 43enne e il ferimento del giovane.