Big Town, il padre della vittima: "I domiciliari ai Di Gaetano?. Concederli sarebbe pazzia"

"Gli arresti domiciliari ai Di Gaetano? Non glieli concederanno, sarebbe una pazzia". Natalino Buzzi, padre di Davide, il 43enne rimasto ucciso al culmine di una lite al bar Big Town di via Bologna, torna a parlare. E, come già altre volte da quella maledetta sera, lo fa attraverso un video pubblicato sul proprio profilo Facebook. Buzzi indossa una maglietta con raffigurato il volto sorridente del figlio e la scritta rossa ‘Giustizia’. Inizia parlando di Giuseppe e Mauro Di Gaetano, padre e figlio, quest’ultimo titolare del Big Town, in carcere per l’omicidio del 43enne e il tentato omicidio del 21enne Lorenzo Piccinini.

Il riferimento è all’udienza di lunedì davanti al tribunale del Riesame, nel corso della quale i difensori degli indagati (gli avvocati Michele Ciaccia e Stefano Scafidi) hanno chiesto per i loro assistiti la misura dei domiciliari al posto della custodia in carcere a cui sono sottoposti da poche ore dopo il delitto (in isolamento e sotto stretta sorveglianza per timore di possibili ritorsioni). "I Di Gaetano hanno chiesto i domiciliari – afferma Natalino Buzzi guardando fisso in camera –. Non penso che glieli daranno, sarebbe da pazzi". Il ragionamento si sposta poi su alcune critiche ricevute, riguardo alle quali Buzzi ricorda la "sofferenza" della famiglia e i suoi tentativi di "tranquillizzarsi e andare avanti, in attesa che arrivi questo processo. Non penso che stiamo facendo qualcosa di male".

Nell’attesa che il tribunale del Riesame sciolga la riserva sull’istanza dei legali degli indagati, la procura prosegue nel massimo riserbo le indagini per chiarire i punti ancora oscuri del delitto del Big Town. La settimana scorsa sono iniziate le operazioni tecniche sui cellulari dei quattro protagonisti della vicenda, allo scopo di estrapolare ogni elemento utile a delineare le ore e i giorni precedenti all’atto finale. La settimana prossima toccherà invece ai Ris, ai quali verrà affidato l’incarico di svolgere un nuovo sopralluogo all’interno del locale. Le verifiche, con il supporto di un genetista forense, saranno finalizzate a isolare tracce, impronte ed elementi utili a chiarire i contorni dell’accaduto. Non è escluso che la lente dei carabinieri scientifici si focalizzi anche sugli abiti e sugli oggetti repertati sulla scena del crimine, tra cui la tanica con la quale Davide Buzzi è entrato allo scopo di intimidire il titolare del bar al quale già in precedenza aveva chiesto denaro, pena l’incendio del locale.

Intanto, nei giorni scorsi anche il sopravvissuto alla sanguinosa lite è stato iscritto nel registro degli indagati. L’ipotesi di reato formulata nei confronti di Piccinini è tentata estorsione, per avere dato man forte a Buzzi nel raid all’interno del locale di via Bologna.