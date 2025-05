Big Town, la verità degli imputati: “Sotto choc, non volevamo uccidere”

Ferrara, 16 maggio 2025 – La paura paralizzante, la memoria che vacilla, le lacrime e la disperata necessità di difendersi di fronte al pericolo rappresentato da Davide Buzzi e Lorenzo Piccinini. Ma anche diversi passaggi che non hanno convinto il pubblico ministero Barbara Cavallo, soprattutto nel raffronto tra quanto raccontato in aula dagli imputati e ciò che traspare dal video dell’orrore, dai precedenti interrogatori e dalle intercettazioni in carcere.

I rilievi dei carabinieri del Ris dopo l’omicidio del Big Town

Fotogrammi dell’ultima udienza del processo per il delitto del Big Town, che vede il titolare del bar di via Bologna Mauro Di Gaetano e il padre Giuseppe accusati dell’omicidio del 43enne Buzzi e del tentato omicidio del 23enne Piccinini. Gran parte della giornata di ieri in corte d’Assise è stata dedicata all’esame dei Di Gaetano. Il primo a parlare è stato Giuseppe.

Prima di rispondere alle domande delle parti, il 70enne ha letto alcune dichiarazioni spontanee. Nove pagine attraverso le quali ha ricostruito la propria vita (“semplice, ma non sempre facile”) e ripercorso quanto accaduto la sera del primo settembre 2023, quando era andato al locale per dare conforto al figlio rimasto solo dopo le dimissioni dei dipendenti a seguito delle minacce di Buzzi. Quando sono entrati con la tanica, così Di Gaetano, “pensavo alla benzina e all’imponenza fisica dei due. Nella mia mente dovevo difendere mio figlio. Non volevo uccidere, volevo solo che uscissero e che lasciassero uscire Mauro. Se tornassi indietro cercherei di evitare che succeda quello che è capitato. Sono molto dispiaciuto”.

L’esame del padre. Le domande del pm si sono concentrate sulle fasi dell’aggressione, che hanno visto Giuseppe impugnare un coltellino a serramanico. La procura ha sottolineato alcuni punti che non tornerebbero nel confronto tra la versione dell’imputato e quanto emerso da dichiarazioni passate e dal video della telecamera interna del bar.

Le domande si sono soffermate a lungo sul fatto che l’uomo portasse con sè un coltellino e lo toccasse con insistenza nella tasca prima dell’arrivo delle future vittime, oltre che sulle modalità con cui ha colpito, insistendo sul perché non abbia usato la lama per impaurire i rivali anziché per attaccare dopo le prime botte. Giuseppe ha spiegato di avere sempre con sé il coltello “per i lavoretti in giardino o in garage” e di averlo toccato ripetutamente in modo casuale, “indipendentemente da tutto”.

Riguardo ai colpi all’addome di Piccinini e alla gola di Buzzi, l’imputato ha riferito di aver ‘tirato’ a caso: “Non ho mai mirato, è stato sempre casuale. Non ero lucido e agivo di conseguenza perché vedevo il pericolo”.

L’esame del figlio. Sofferto e iniziato con un filo di voce l’esame di Mauro Di Gaetano. Il barista ha preso le mosse dalle vicende avvenute nei giorni precedenti all’omicidio, dalla morte del figliastro del 43enne proprio di fronte al Big Town e dalla successiva richiesta estorsiva di Buzzi.

“Ho difficoltà a parlare della vicenda – ha esordito –, mi fa molto male”. Poi è entrato nel merito. “Dopo il primo passaggio di Buzzi in moto e la promessa di tornare – ha spiegato –, ero molto agitato. Il pensiero di trovarmelo davanti mi spaventava. Tenevo il lucchetto in mano, la mia idea era di lanciarglielo contro e scappare. Poi sono arrivati alcuni clienti, mi sono tranquillizzato e l’ho riposto. Pensavo che la presenza di avventori lo avrebbe fatto desistere”. Poco dopo, l’arrivo di Buzzi e Piccinini. “Ero choccato quando hanno picchiato mio padre, mai vista tanta violenza e mai avuto una paura così forte – ha aggiunto il barista –. Quando Buzzi ha fatto il gesto di aprire la tanica ero paralizzato. Ho cercato di gestire le emozioni, ho chiamato i soccorsi”.

Il racconto choc. Il focus si è poi spostato su quanto accaduto nell’angolo morto del video e negli attimi successivi. Mauro ha ricordato di essere stato colpito da Buzzi alla parte sinistra del viso e di avere perso gli occhiali, ma non di aver lanciato bottiglie al 43enne prima di ricevere la botta (ricostruzione oggetto di discussione perché in parte discordante con precedenti dichiarazioni). Giunti alle fasi più violente, Mauro si è bloccato e ha pianto.

“Non ricordo di averlo colpito con il lucchetto quando era a terra – ha affermato –. Il primo ricordo è di quando sono uscito dal bar. Ero svuotato, confuso. Sono rientrato e ho sentito Buzzi che respirava. Ho attirato l’attenzione di un carabiniere e gli ho indicato che c’era una persona a terra. Non volevo ucciderlo. Quando ho saputo che era morto mi è caduto il mondo addosso. Non riesco a capacitarmi – ha concluso –, sto morendo dentro”.