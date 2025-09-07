Biglietti pro Palestina nella buchetta. L’assessore Coletti: "Presa di mira"

Barchette di carta inneggianti la Palestina Libera nella buchetta e sulla cancellata dell’abitazione dell’assessore Cristina Coletti. L’episodio è stato denunciato alla polizia. Così l’assessore Coletti: "Atto volto a destabilizzare il clima di serenità che contraddistingue una famiglia e che viola la mia vita privata. Fatto intimidatorio e codardo".

Coletti è dispiaciuta e incredula per essere stata colpita sul personale. "Un fatto che va oltre il dissenso democratico, atto a destabilizzare il clima di serenità che contraddistingue una famiglia. Da mesi, a Ferrara, c’è chi continua ad alimentare tensione attraverso atti intimidatori che superano il confine con la civiltà, promossi da persone che si nascondono dietro al diritto di potersi esprimere liberamente. Violare la mia sfera personale, colpendo anche la mia vita familiare, è un atto codardo e deplorevole, soprattutto se compiuto da ignoti". L’assessore non si è mai occupato di politica internazionale. "Credo che il mio ruolo – sottolinea Coletti – sia teso ad occuparmi dei problemi concreti del territorio di Ferrara. E lo faccio ovviamente nell’ambito delle mie deleghe". L’episodio si somma agli attacchi personali dello scorso primo agosto, quando Coletti era stata accusata di promuovere violenza di genere attraverso cartelli esposti in tutta la città. Un’azione, questa, rivendicata dalle attiviste dei collettivi’ ’Ferrara Transfemminista’ e Out!*. Sui biglietti pro Palestina, l’assessore ribadisce che "il gesto è una grave violazione della vita privata – prosegue Coletti – perché non colpisce il mio ruolo istituzionale, ma entra direttamente nella sfera personale e familiare".

L’assessore si appella a una comunità che è sempre stata un esempio positivo. "Ferrara è una città che ha sempre dimostrato libertà, sensibilità e democrazia: queste azioni non fanno altro che ferirla". Intanto, nella chat della giunta sono arrivati gli attestati di solidarietà da parte del sindaco Alan Fabbri e di tutti i colleghi. Sulla stessa lunghezza d’onda Forza Italia: "Per la seconda volta in un mese l’assessore Cristina Coletti subisce ’avvertimenti’ che nulla hanno a che vedere con la dialettica politica. Sottovalutare questo gesto o banalizzarlo, sostenere che ’un volantino pro Palestina non è una minaccia’ (alcuni esponenti politici cittadini si sono espressi in questo modo incosciente e irridente sui social media) significa abbassare ulteriormente l’asticella del reciproco rispetto. Forza Italia condanna fortemente il gesto".

Matteo Radogna