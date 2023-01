Biglietto del bus più ’pesante’ Gli studenti: "Il trasporto pubblico va incentivato"

"Dopo tutte le dichiarazioni d’intenti per favorire il trasporto pubblico dovrebbero essere promosse politiche che favoriscano chi sale sugli autobus e li usa per andare a scuola e per motivi di lavoro", così Alessia Faccini, 18 anni, iscritta al liceo scientifico Roiti commenta le politiche tariffarie ormai dietro l’angolo. E’ scattato infatti il conto alla rovescia. Dal primo febbraio a Ferrara ci saranno nuove tariffe urbane ed extraurbane. Una scelta che avrà due facce. Se il biglietto urbano di corsa semplice e l’extraurbano della cosiddetta ‘1 zona’ passano da 1,30 a 1,50 euro – un aumento che arriva dopo dieci anni di tariffe bloccate – la manovra premia i titoli di viaggio fidelizzati, gli abbonamenti annuali e mensili, sia urbani che extraurbani, che registrano un aumento medio tra il 3 ed il 5%. L’abbonamento annuale urbano passa da 256 a 275 euro. Ancora più contenuti gli adeguamenti per gli abbonamenti over 65 e under 27 che registrano entrambi un aumento di 10 euro. In ambito extraurbano l’abbonamento mensile “una zona” passa da 28 a 29 euro, quello a “10 zone” da 80 a 83. Quello annuale ad “una zona” da 256 a 275 e quello a “10 zone” da 721 a 750. "Alcuni incentivi – aggiunge la ragazza che risiede a Copparo e che si sposta in corriera – ci sono già, mi riferisco alle stretegie che sono rivolte a chi ha un basso reddito. In alcuni casi non si paga, un bel vantaggio".

Gli fa eco Irene, di Santa Maria Maddalena, anche lei iscritta allo scientifico Roiti. "Grazie agli abbonamenti riusciamo a contenere i costi, certo una politica green dovrebbe impedire che si verifichino aumenti. La bici va favorita proprio per salvaguardare l’ambiente così come l’autobus". La studentessa punta poi il dito sugli scioperi: "Sono troppo frequenti, un grande disagio". Sale spesso in sella per andare a scuola Matteo, studente che abita a Ferrara. "Siamo in tanti a preferire la due ruote", una scelta ecologica che fa onore alle giovani generazioni. Anche Agnese parte in corriera da Copparo per varcare l’ingresso del Roiti. "La filosofia dovrebbe favorire l’uso dei bus, gli aumenti anche se non elevati non vanno in questa direzione".