Bike Night Ferrara-Lido di Volano: 860 ciclisti illuminano la notte

La festa di 860 ciclisti dal centro estense fino al mare. Giunta all’undicesima edizione, la Bike Night da Ferrara al Lido di Volano ha segnato il via del tour delle pedalate notturne di 100 km organizzate da Witoor. La partecipazione di tante cicliste (oltre il 21% del totale), di giovani e meno giovani, di gruppi di amici, famiglie con bambini al seguito, per un corteo di luci ed entusiasmo. Un’energia che ha iniziato a riempire piazza Trento e Trieste dalle 20, e cresciuta ora dopo ora, quando sono arrivati nel cuore di Ferrara iscritti di ogni tipo: super allenati, in Graziella, in pattini. Musica e atmosfera elettrizzante per quello che si conferma tra gli in bici non competitivi che coinvolge più partecipanti in Emilia-Romagna e che quest’anno ha confermato numeri altissimi: oltre 860 presenze, con il 50% proveniente da fuori provincia. Presenti in piazza anche Confagricoltura, la birra di Lost Road, FIAB Ferrara, UISP Ferrara, B12 Bike Professional, ad animare l’attesa nei loro stand. E non poteva mancare anche Treesport, main partner del tour Bike Night, che con il suo supporto ha rafforzato il messaggio ambientale e sportivo dell’evento. Dalle 23.30 è poi iniziato l’incolonnamento dei ciclisti che ha riempito il Listone, poi il conto alla rovescia fino a mezzanotte, quando il gruppo è partito verso il mare. Partenza a mezzanotte tra due ali di spettatori: ad attenderli un percorso cicloturistico lungo la Destra Po, tre ristori fino alla colazione al Bagno Ristoro, al Lido di Volano, direttamente in spiaggia. Tante storie che si sono mescolate durante la notte, in un filo luminoso lungo km sopra l’argine del Po e che si è via via sgranato strada facendo. "È anche grazie alla Bike Night che si promuove il territorio, in modo partecipativo e innovativo – ha spiegato Simone Dovigo, presidente Witoor – offrendo un viaggio da ricordare e raccontare agli altri".

Mario Tosatti