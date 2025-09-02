‘Bike to work’, incentivi per muoversi in bici

Ci sarà tempo fino al 30 settembre, per aziende ed enti pubblici o privati di Ferrara, per aderire all’edizione in corso del progetto ‘Bike to work’, che punta a favorire sempre più la mobilità sostenibile per gli spostamenti in città. Come già nelle passate edizioni, il Comune, in accordo con la Regione Emilia-Romagna, prevede infatti, per i prossimi mesi, l’assegnazione di incentivi di venti centesimi per ogni chilometro percorso in bicicletta (tradizionale o elettrica) o in monopattino elettrico sul tragitto casa-lavoro, fino a un massimo di 50 euro mensili, per ogni lavoratore delle aziende pubbliche o private del territorio comunale che aderiranno all’iniziativa. L’invito a partecipare è disponibile sul sito www.comune.ferrara.it (nella sezione ‘bandi di gara’) con tutte le indicazioni e il modulo da compilare per presentare la propria richiesta di adesione. Le domande dovranno essere inviate esclusivamente tramite pec all’indirizzo pianificazionemobilita@cert.comune.fe.it.

Possono partecipare alla manifestazione di interesse le aziende che hanno sede nel territorio comunale di Ferrara e che hanno approvato il Piano spostamenti casa lavoro aziendale anche se con un numero di dipendenti inferiore a 100. Il Pscl dovrà essere inviato insieme alla richiesta di adesione; per le aziende che lo hanno già trasmesso sarà sufficiente indicare nella domanda di iscrizione la data di trasmissione e il numero di protocollo. Le aziende ammesse al progetto riceveranno poi una comunicazione via pec contenente le istruzioni per dare avvio all’iniziativa. A disposizione un budget complessivo di 120mila euro per le due annualità 2025 e 2026, interamente finanziato dalla Regione, sulla base di uno specifico bando rivolto ai Comuni con popolazione superiore ai 30mila abitanti e mirato a incentivare la mobilità sostenibile. "Per le aziende ferraresi che ancora non hanno aderito – dichiara l’assessore alla Mobilità Stefano Vita Finzi Zalman (foto) – resta aperta la possibilità di partecipare a questa nuova edizione di ‘Bike to work’, con cui il Comune conferma il proprio impegno nell’incentivare una mobilità che privilegi l’utilizzo di mezzi ecosostenibili come la bicicletta o il monopattino, per gli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola, oltre che per il tempo libero".