Bike to work, torna il progetto. Al lavoro in bici, gli incentivi. Le domande fino al 20 maggio

Ci sarà tempo fino al 20 maggio per aderire alla nuova edizione del progetto ‘Bike to work’ che punta a favorire sempre più la mobilità sostenibile per gli spostamenti in città. Come già nelle passate edizioni, il Comune, in accordo con la Regione, prevede infatti, per i prossimi mesi, l’assegnazione di incentivi di venti centesimi per ogni chilometro percorso in bicicletta (tradizionale o elettrica) o in monopattino elettrico sul tragitto casa-lavoro, fino a un massimo di 50 euro mensili, per ogni lavoratore delle aziende pubbliche o private del territorio comunale che aderiranno all’iniziativa. L’invito a partecipare, per le imprese, società ed enti pubblici o privati è disponibile sul sito del Comune con tutte le indicazioni e il modulo da compilare per presentare la propria richiesta di adesione. Le domande dovranno essere inviate esclusivamente tramite pec all’indirizzo servizioinfrastrutturemobilita@cert.comune.fe.it. Possono partecipare alla manifestazione di interesse le aziende che hanno sede nel territorio comunale di Ferrara e che hanno approvato il Piano spostamenti casa lavoro (Pscl) aziendale anche se con un numero di dipendenti inferiore a cento. Il Pscl dovrà essere inviato insieme alla richiesta di adesione; per le aziende che lo hanno già trasmesso sarà sufficiente indicare nella domanda di iscrizione la data di trasmissione e il numero di protocollo. Le aziende ammesse al progetto riceveranno poi una comunicazione via pec contenente le istruzioni per dare avvio all’iniziativa.

A disposizione un budget complessivo di 120mila euro per le due annualità 2025 e 2026, interamente finanziato dalla Regione, sulla base di uno specifico bando rivolto ai Comuni con popolazione superiore ai 30mila abitanti e mirato a incentivare la mobilità sostenibile. "Il Comune di – sottolinea l’assessore alla Mobilità Stefano Vita Finzi Zalman – conferma ancora una volta, con questa nuova edizione di ‘Bike to work’, la propria volontà di incentivare sempre più all’interno del proprio territorio una mobilità che privilegi l’utilizzo di mezzi ecosostenibili come la bicicletta o il monopattino, non solo per il tempo libero, ma soprattutto per gli spostamenti casa-lavoro".