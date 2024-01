Bilanci aziendali, ottanta milioni per il pareggio

La notizia positiva riguarda i conti. Una volta tanto, dopo una precedente, soffertissima Conferenza Territoriale socio-sanitaria in cui veniva fotografata una situazione di profondo rosso nei bilanci delle aziende sanitarie (un buco da 116 milioni), si può tornare a tirare un sospiro di sollievo. Infatti, a fine dicembre, Ausl e Cona hanno incassato dalla Regione un poderoso finanziamento (dal valore di circa 85 milioni) che porta il bilancio "verso una tendenza di equilibrio". A comunicarlo, ieri pomeriggio nel corso della Conferenza socio-sanitaria, la direttrice generale delle due aziende, Monica Calamai. In realtà, il finanziamento regionale non è la sola boccata d’ossigeno per i conti delle due aziende sanitarie del territorio. Infatti, grazie "ad azioni organizzative e gestionali oculate", rispetto al bilancio di esercizio votato nel corso della precedente riunione della conferenza in cui erano stati presentati i documenti economici con il poderoso buco di cui abbiamo accennato in premessa, "sono stati recuperati ulteriori 24 milioni di euro". Il quadro economico, quindi, cambia completamente volto. Calamai ha tenuto a precisare l’arrivo di questo finanziamento, dopo aver sintetizzato la relazione dei revisori, per tracciare una panoramica il più possibile aggiornata e aderente alla realtà della situazione sia dell’Ausl che dell’ospedale Sant’Anna. Evidentemente l’indirizzo di governance intrapreso da Calamai sta dando, non solo in termini economici, buoni risultati per cui è ragionevole pensare che le best practices organizzative che hanno portato al recupero dei 24 milioni siano confermate anche in futuro. Certo è che, lo stanziamento della Regione, tacita anche le diverse polemiche che a seguito della presentazione dei bilanci erano sorte in seno alla politica. E, in particolare, al centrodestra. Se è vero che la sanità sarà sicuramente un terreno di scontro anche in vista delle prossime Regionali del 2025, è altrettanto vero che – per il momento – Ferrara può beneficiare di un plafond di risorse che di fatto mette in sicurezza i conti delle due aziende.

f. d. b.