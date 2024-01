"Bilancio a luci e ombre. Mercato? Decide il coach"

L’annuncio della firma di Giovanni Benedetto, e come si è arrivati a questa scelta, arriva dal presidente Riccardo Maiarelli (nella foto), ieri presente con tutto il cda societario. "Dopo le ultime due dolorose sconfitte contro Cesena e Nerviano, abbiamo deciso di dare una svolta a questa stagione esonerando Adriano Furlani – spiega Maiarelli –, che paga colpe sue e non sue, una legge dello sport, perchè in campo ricordiamo sempre che ci vanno i ragazzi. Ringraziamo comunque Adriano per quanto fatto, e Giovanni Benedetto per aver accettato la nostra proposta. Viene da un’esperienza di quattro promozioni, una assieme al nostro ds Andrea Pulidori, e sappiamo che ha pochissimo tempo per prendere coscienza della situazione, visto che sabato saremo già in campo a Pizzighettone. Sappiamo che la città ci è vicina, abbiamo 7-800 spettatori di media, una cosa straordinaria per la B Interregionale".

Il benvenuto arriva anche da Giuseppe Cattani, vicepresidente di Ferrara Basket. "Ieri abbiamo parlato alla squadra e speriamo che questo porti la squadra stessa a crescere nelle prossime gare. Perchè come ha detto Riccardo (Maiarelli, ndr), Furlani paga anche colpe non sue".

Dalla dirigenza estense, stimolata dalle domande dei giornalisti, anche un primo bilancio della stagione fin qui.

"Le ultime due sconfitte – ha aggiunto Maiarelli – ci hanno deluso per il comportamento e l’atteggiamento, che non ci aspettiamo da un gruppo di professionisti. Abbiamo costruito un progetto di ampio respiro temporale e di aspettative, è un buon progetto che non vede solo lo sport al centro di tutto, ma un impegno sociale nei confronti dei giovani. E’ un bilancio per ora a luci ed ombre, abbiamo un palazzetto da serie A2, ma per ora facciamo la serie B Interregionale. La bruttissima parentesi di queste due sconfitte speriamo sia chiusa. Il mercato? Le valutazioni le faremo dopo le prime partite di Benedetto. Non abbiamo tanto tempo, però aspettiamo le prime indicazioni del tecnico".

m. p.