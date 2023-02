Bilancio, a marzo in aula Quasi cento milioni per le opere pubbliche Nuovi aiuti alle attività

di Federico Di Bisceglie

Il bilancio del Comune è già stato ‘bollinato’. I revisori hanno dato il loro assenso: ora la partita è tutta politica e si giocherà nell’aula del Consiglio comunale, attorno a metà marzo. Il macro dato che salta all’occhio è quello degli investimenti: quasi cento milioni di euro nel 2023 (99 per l’esattezza). La spesa complessiva, invece, ammonta a 241 milioni, di cui 142 riguardano la parte corrente. Il respiro del documento economico è triennale: da qui al 2025. La proiezione sul piano delle opere pubbliche è imponente: 98,9 milioni di euro, che verranno destinati (nelle tre annualità) alla riqualificazione di edifici, nuove strade, manutenzione straordinaria, progetti di mandato e servizi. A questo proposito, sul versante dell’attività di servizi, sono oltre 38 i milioni di euro che l’amministrazione ha in programma di investire. Ben 16,3 nei contratti di servizio (con particolare attenzione a quello della manutenzione del verde pubblico) e 42,7 milioni di euro sono invece destinati alle spese del personale.

Debiti. Il piano di rientro del debito messo a punto dall’amministrazione è scandito dall’assessore al Bilancio, Matteo Fornasini che ha lavorato a stretto contatto con gli uffici guidati dal dirigente, Giorgio Bonaldo. Dal 2019, i debiti dell’ente sono diminuiti sensibilmente passando da 81,9 milioni a 69 (dato 2023). Investimenti. La cornice è quella di un bilancio che da un lato deve tenere conto delle congiunture avverse (la coda della pandemia e i rincari determinati dai riflessi sul mercato del conflitto in Ucraina), dall’altro si pone come obiettivo quello di sostenere gli investimenti. Investimenti che, negli anni, sono progressivamente aumentati: dai 25,5 milioni del 2019 ai 99 del 2023. Quest’anno verranno accesi nuovi prestiti per dieci milioni. A proposito di condizioni avverse: sono 8,5 i milioni di euro che nel 2022 (e in parte anche quest’anno), ha dovuto investire per far fronte ai rincari energetici.

Imprese. L’impegno preso col mondo produttivo viene sostanzialmente rispettato e viene confermato lo stanziamento – settecentocinquantamila euro – finalizzato a sostenere bandi dedicati ad attività produttive, artigianato e commercio. La defiscalizzazione comporta minori spese per i contribuenti quantificabili in 700mila euro.

Lavori. Poderoso è il finanziamento destinato al recupero del Mercato Coperto (otto milioni) e lo è altrettanto quello che si trova alla voce ‘Cispadana opere compensative’. Altri sei milioni e mezzo sono destinati alla ‘Città delle bicilette’, tra velostazione e nuove infrastrutture ciclabili.

Pnrr. Sono 81 milioni i fondi intercettati complessivamente, dei quali più di 13 destinati all’impiantistica sportiva e alla riqualificazione di ex scuole e centri civici. Sono 9,7 i milioni destinati alle nuove scuole, asili, mense ed efficientamento energetico. Sul versante turismo e cultura, sono 8,3 i milioni di euro stanziati come contributo e prestazioni di servizio ‘Turismo e cultura’. Mezzo milione per la rimozione delle barriere architettoniche a Schifanoia. Anch’essi, fondi europei. Infine, il piano opere pubbliche prevede, nel 2024 investimenti per 35,2 milioni e per 17,3 milioni per l’anno successivo.