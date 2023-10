"Bilancio approssimativo? Il Pd si vergogni a Vigarano: FdI e Lega replicano"

VIGARANO

Non ci stanno le segreterie comunali di Fratelli d’Italia e della Lega di Vigarano all’attacco politico del Pd sul bilancio e congiuntamente, rispondono e ribattono: "Ogni uscita ed esternazione del Pd comunale – dice Oscar Spath - dà ulteriore valenza e credibilità al nostro operato politico e amministrativo". Poi l’affondo: "Tutte le giunte che hanno governato prima il nostro territorio dovrebbero vergognarsi del loro comportamento carbonaro e scellerato adottato nei troppo lunghi 75 anni di egemonia – dicono dalle due segreterie – sono i fautori di tutti gli attuali problemi di Vigarano, tanto da portare al commissariamento del Comune e a un dissesto economico che ha rasentato il completo default finanziario". Il Pd aveva parlato di ‘bilanci approssimativi’: "Appartengono alla loro cultura e alla grigia modalità del loro agire – rimandano al mittente la Lega e il partito della Meloni - .L’attuale amministrazione sta al contrario agendo nella massima trasparenza e pragmaticità, riuscendo con lentezza, difficoltà ma continua progressione a recuperare i danni, anzi le voragini, ricevute in dote dalla sinistra che fino a due anni fa ha governato il nostro territorio". Spath parla di ‘scheletri negli armadi’ saltati fuori al cambio di amministrazione e problemi che "stanno finalmente prendendo la strada della risoluzione secondo l’unica strada possibile – sottolinea - quella indicata dalla legge". Lega e Fratelli d’Italia non accettano "affermazioni con le quali si infanga e discredita l’operato di professionisti e dipendenti di Vigarano – aggiungono – che, benché nelle difficoltà ereditate, operano al meglio e con serietà". Da qui l’invito: "Attendendo la prossima esternazione del Pd - dice Spath -. Proseguiremo con ancora maggiore convinzione".

cl.f.