"Bilancio, approvato il piano delle opere"

Il consiglio Comunale di Bondeno ha ufficialmente dato il via libera al bilancio di previsione finanziario 2023-2025, "secondo una programmazione che guarda spedita al futuro soprattutto sotto i due fronti delle opere pubbliche e dei servizi ai cittadini – rimarca il sindaco, Simone Saletti –. Penso ad esempio alla ricostruzione post-sisma: quattro delle ultime otto opere sono attualmente in corso oppure terminate, da poche ore ha preso il via la gara d’appalto per l’ex Casa del Custode, entro poche settimane arriverà quella per la Rocca Possente, e Ausl è al lavoro per avviare Villa Borselli. Penso anche alle ciclabili – sottolinea il sindaco –: nel 2023 arriveranno via per Zerbinate e via per Scortichino. Oppure ancora le riqualificazioni dell’area antistante al Duomo e dei giardini di Cioch. Sul fronte dei servizi, invece, non registriamo alcuna variazione: li manteniamo tutti. Dai servizi scolastici ed extra scolastici a quelli ad esempio per il trasporto sociale dei diversamente abili". I due gruppi di minoranza del Partito Democratico e di Bondeno in testa avevano presentato dieci emendamenti al bilancio, nessuno dei quali approvato dall’assise. "Alcuni di questi sono stati giudicati inammissibili o non approvabili a causa della mancata indicazione delle coperture finanziarie oppure perché riferiti a porzioni di territorio non di proprietà comunale – spiega nel dettaglio Saletti –. Su altri, quali la creazione di nuovi capitoli di spesa, non si è ravveduta la necessità di istituirli, visto che già oggi i contributi e i sostegni alle realtà associative e di volontariato sono cospicui e l’attenzione è sempre massima. Ad ogni modo – precisa ancora il primo cittadino –, alcuni degli emendamenti, pur se non approvati per questioni tecniche, hanno contenuto spunti di riflessione interessanti che sicuramente valuteremo nel prossimo futuro. Ad esempio, ci stiamo già muovendo con la dirigenza scolastica per creare una zona di attesa coperta per i ragazzi delle scuole medie, e la proposta pista ciclabile di via per Scortichino rientra già nel nostro piano organico per il 2023".