Bilancio Avis approvato all’unanimità dall’assemblea

Si è tenuta domenica scorsa l’assemblea di bilancio della sezione comunale Avis di Jolanda di Savoia presso la sede associativa. Alla presenza del sindaco Paolo Pezzolato (che è tra l’altro donatore di sangue) e Annibale Cavallari, rappresentante dell’Avis provinciale, è stato illustrato il bilancio sociale consuntivo e preventivo della sezione alla presenza dei propri soci. Il bilancio è stato positivamente votato all’unanimità. Il presidente Marco Frighi ha illustrato le attività programmate per l’anno in corso, dalle lezioni alle classi quinta elementare e seconda media con la presenza della dottoressa Marchesi e, successivamente, anche con gli infermieri di comunità che spiegheranno le mansioni che svolgono sul territorio. E’ stata infine inoltrata richiesta per poter ripetere la prova di evacuazione in caso di terremoto e sostenere nel possibile i gruppi sportivi.