"Bilancio consolidato, chiudiamo con un ’utile’ da oltre 4,6 milioni"

Un risultato di esercizio che si estrinseca in un utile da oltre 4,6 milioni di euro. Il Bilancio Consolidato, che oggi approderà in Commissione dà conto si "una gestione oculata dei bilanci non solo comunali ma anche dei tredici enti che compongono il perimetro consolidato". Ad anticiparlo al Carlino è l’assessore con delega al Bilanci e alle Partecipate Matteo Fornasini, che nel pomeriggio si presenterà ai consiglieri comunali.

Nell’analisi dei numeri, emergono due dati significativi: il risultato di esercizio dell’ente capofila – il Comune – chiude con un ’utile’ di 2,7 milioni di euro. Anche le società partecipate – fra le quali Ferrara Tua, Acosea, Amsef e Asp – hanno un registrano un risultato di esercizio di poco inferiore ai due milioni di euro. Tutti i tredici enti del perimetro (tra cui anche Ferrara Are e Ferrara Musica) chiudono l’anno (i bilanci sono riferiti al 2024) con un risultato positivo e quindi con i bilanci in attivo.

"Questi numeri – commenta l’amministratore – confermano la solidità non solo dell’ente comunale, ma di tutto il perimetro consolidato. Nonostante il contesto economico complesso e un aumento dei costi esponenziale, siamo riusciti a ottenere ottimi risultati che ci permettono di guardare con fiducia al futuro". Dalla prospettiva di Fornasini, al di là della "grande professionalità dei nostri amministratori", una componente che ha concorso in "maniera significativa" a determinare questa situazione è "l’operazione di fusione per incorporazione inversa che abbiamo fortemente voluto e che ha portato a un miglioramento complessivo non solo della governance ma anche dei bilanci".

L’unico appunto è che il Consolidato, stando a quanto prevede il Tuel, avrebbe dovuto essere approvato entro il 30 settembre. "Il documento – conclude l’assessore – sarà approvato il 13 ottobre in Consiglio. Il ritardo è stato determinato dalla complessità del documento".