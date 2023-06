Bilancio consolidato Indagine di mercato

Il Comune ha aperto una indagine di mercato per individuare operatori economici da invitare ad eventuale procedura di affidamento per la redazione del Bilancio Consolidato. Le domande vanno presentate entro le 12 di venerdì 16 giugno. L’indagine è volta a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici da invitare ad una eventuale procedura comparativa finalizzata all’affidamento del servizio di redazione del bilancio consolidato del gruppo amministrazione pubblica del Comune per il triennio 2023-2025. Possono partecipare imprese, società, studi professionali e società di professionisti.