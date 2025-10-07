Bilancio consolidato, la Consulta:: "Debiti per 40 milioni, ora basta"

"Sul bilancio consolidato 2024, ogni cittadino deve sapere dove sono i suoi 4.942 euro di patrimonio e perché deve pagare i 40 milioni di debiti della città". A dire la sua sui conti comunali è Marco Mattarelli (foto), consultore della Consulta Cento Penzale e presidente di Libertà per Cento. "Il Bilancio consolidato 2024 della nostra cittadina vanta 173 milioni di patrimonio intoccabile e 40 milioni di debiti frutto di decenni di gestioni sgangherate che sono invece da pagare – scrive Mattarelli –, il Consiglio comunale lo ha approvato nel silenzio più assoluto, soprattutto delle così dette opposizioni. Il Comune è di gran lunga l’entità di con il patrimonio più importante della città , essendo sparita la storica cassa ceduta nel 2021 per 55 milioni ai reggiani a fronte dei 169 milioni dell’ultimo patrimonio noto al 2020. Ogni cittadino è pertanto idealmente titolare di una quota di 4.942 euro ed ha quindi diritto di sapere come è utilizzato il denaro pubblico, frutto delle tasse pagate a Stato, Regione e Comune".

Ed entra nello specifico. "Il bilancio consolidato del Comune evidenzia le società e gli enti controllati – analizza Mattarelli – Cmv Servizi al 96,5% , chiude il bilancio con una perdita di 546.386 euro, con un mutuo. E si evidenzia anche il debito di 1,5 milioni che il Comune ha con la sua controllata Cmv e ciò appare come una gestione superficiale. Comune che sostiene integralmente anche Fondazione Teatro per 2.430.000 euro divisi tra 2023-24-25".

Il presidente di Libertà per Cento ricorda anche che Ente Territorio è fallita e per la quale occorrerà capire se e di quanto sarà il costo che dovrà sostenere il comune. "Clara Spa controllata al 15,73% – prosegue – aumenta ed aumenterà continuamente le tariffe rifiuti con 30 milioni di debiti complessivi. La mia proposta è semplice: uscire dalla società, liquidare quel 15% inutile, con la liquidità ridurre il debito del comune e quindi il cash flow annuale di spesa corrente, oppure investirli per le strade, il verde pubblico, la sicurezza, l’illuminazione. Indire una gara per scegliere un altro gestore che faccia spendere meno ai cittadini in termini di bollette trimestrali".

E infine arrivano le conclusioni del centese. "Serve una nuova gestione amministrativa e politica – chiude Mattarelli – i bilanci di questi anni dimostrano una cosa sola: una città che vive al di sopra delle proprie possibilità. Non c’è più tempo, è necessario un cambiamento radicale della politica cittadina. Serve un sindaco autorevole, autonomo, indipendente e di coraggio. Serve una politica trasparente al servizio del benessere dei cittadini e non al potere dei partiti".

l.g.