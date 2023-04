Bilancio consuntivo, oltre un milione di investimenti

È stato approvato a maggioranza, nel corso della seduta del Consiglio comunale di Copparo che si è svolta ‘a distanza’, il Bilancio consuntivo 2022. Ad illustrare il documento è stato il vice sindaco Simone Grandi (nella foto): "È doveroso ricordare – ha esordito – come il 2022 sia stato un anno particolare, segnato dagli impatti della ‘coda’ della pandemia, dalle ripercussioni economiche del conflitto in Ucraina e dall’emergenza sui prezzi dell’energia e delle materie. Il dato positivo è che, nonostante queste problematiche, è che sono migliorati la partecipazione ad eventi e manifestazioni e l’indotto sulle imprese". Elemento fondamentale è l’analisi del risultato di amministrazione "che ha determinato per l’ente, come nelle precedenti sei-sette annualità – ha riferito Grandi -, un mantenimento complessivo tra i 3,5 milioni di euro e i 4,2 milioni di euro, come accaduto quest’anno". Somme che saranno in parte dedicate a interventi: prevista una manutenzione per le scuole per circa 360mila euro, sugli immobili comunali per 160mila euro, sugli impianti sportivi per 140mila euro, sul verde e progetti legati al patrimonio arboreo per 60mila euro, sui cimiteri per 400mila euro. Interventi sono previsti sulle strade per 120mila euro. Il tutto per un ammontare complessivo di quasi 1,3 milioni di euro. Previsti anche 200mila euro di risorse comunali, destinate alle opere in compartecipazione con il Consorzio di Bonifica di Pianura di Ferrara (che investirà la stessa somma) riguardanti ripresa frane e manutenzione del territorio. Sono solo alcuni dei numeri che sono stati elencati dal vice sindaco Grandi nella propria relazione al Consiglio comunale.

Valerio Franzoni