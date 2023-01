"Bilancio: debiti, tasse e poca lungimiranza"

"Bilancio e opere pubbliche: solo debiti, tasse alte e scarsa programmazione". E’ una bocciatura senza sconti la manovra di bilancio approvata lunedì scorso in consiglio comunale da parte di Centro Destro Civico. "L’analisi e il parere del sindaco Dario Bernardi che abbiamo ascoltato nella seduta del consiglio comunale fa acqua da tutte le parti e non rispecchia la reale situazione dell’ente", è il giudizio di Elisa Cavedagna e Alex Baricordi, rispettivamente capogruppo e consigliere comunale del gruppo di opposizione. E aggiungono: "I documenti ufficiali depositati e votati parlano di una situazione molto diversa che può essere sintetizzata in tanti debiti, tasse alte e scarsa programmazione, in particolare delle opere pubbliche. Le difficoltà del bilancio non derivano, come vuol far credere il sindaco, dai 180 mila euro di risorse comunali per coprire il caro bollette, ma trovano origine nel famoso buco di bilancio: 1.256.000 euro di disavanzo 2016 e 3.238.000 euro di disavanzo 2018, debiti che ci trascineremo fino al 2044 e che ingessano il bilancio limitando gli investimenti".

Sul piano della pressione fiscale l’analisi è altrettanto negativa: "Ci troviamo di fronte alle aliquote Irpef e alla maggior parte delle aliquote Imu al massimo consentito per legge, e la programmazione dei prossimi tre anni presentata dalla giunta Bernardi ci dice che la pressione tributaria aumenterà ancora, a discapito di cittadini, aziende e associazioni. Le risorse previste per gli obiettivi strategici sono quasi tutte in forte diminuzione: basti pensare che un settore fondamentale come l’agricoltura beneficerà solamente di 10.400 euro, mentre su sviluppo economico e politiche sociali gli investimenti sono in calo progressivo nei prossimi tre anni". Sulle opere pubbliche "siamo di fronte ad un vero e proprio disastro, che denota la totale incapacità e incompetenza dell’amministrazione portuense oltre che uno sperpero di denaro pubblico per evidenti ritardi e palesi errori. I cantieri della piscina e del teatro Concordia sono solo la punta dell’iceberg. L’inadeguata programmazione amministrativa ha portato allo slittamento della messa in sicurezza dei ponti critici sul territorio (Campanella, Pozzale, Portoni e Bargellesi), mentre l’unica opera degna di nota sarà il prossimo cantiere delle case popolari nella ex scuola media di via Roma di cui, sinceramente, nessuno sentiva il bisogno".

Infine "i pochi soldi di investimento derivano tutti da finanziamenti esterni, senza i quali il comune di Portomaggiore sarebbe incapace di programmare qualsivoglia opera strutturale. Ciliegina sulla torta: la giunta portuense targata Pd si è inoltre messa di traverso votando il diniego sullo stralcio delle cartelle per attuare l’inizio della pace fiscale attuata giustamente dal Governo Meloni".

Franco Vanini