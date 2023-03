"Bilancio di metà mandato, mantenute tutte le promesse fatte"

Arriva in questi giorni a metà mandato l’amministrazione comunale del sindaco Simone Saletti. Tra un tempo esattamente uguale si andrà ad elezioni. Ed è momento di bilanci. "Siamo esattamente al punto in cui avremmo voluto essere quando abbiamo cominciato sul finire del 2020 – esordisce Saletti –. il Ponte della Rana si sta avviando verso la conclusione rispettando i tempi previsti e sta prendendo il via la maxi riqualificazione di Villa Borselli, attesa dal 2012. Abbiamo già completato la ciclabile di via Malaguti e sono in corso la ristrutturazione del cimitero del Capoluogo e la realizzazione del parcheggio di via Manzoni". Ma c’è molto altro al di là della ricostruzione post-sisma: "Penso ai giovani, per i quali quest’anno partirà la riqualificazione della Casa della Musica, di Spazio 29, e delle aree cortilive fra questo e la Biblioteca – dice il sindaco -. Poi penso allo sport. Dopo averemodernizzato il campo da basket all’esterno del Bihac e la pista di atletica, abbiamo sostenuto direttamente tutte le nostre associazioni, dedicando loro un’attenzione che non verrà meno nella rimanente parte del mandato".Da qui una considerazione: "Senza pretendere di avere "bacchette magiche" – dice - che risolvano tutti i problemi, dal giorno zero ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo lavorato per garantire a tutti i ristori, per non fermare la produzione delle attività".