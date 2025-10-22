Bilancio di sostenibilità. Il Comune affida l’incarico: "Fondi Ue per 15 milioni"

Ferrara si conferma tra le città italiane più dinamiche sul fronte della sostenibilità urbana e dell’innovazione. Dopo il riconoscimento ottenuto al City Vision 2025 di Padova – dove è stata premiata per la solidità del proprio sistema di monitoraggio ambientale – il Comune compie un ulteriore passo avanti avviando la redazione del bilancio di sostenibilità, affidato alla società Euroconsulting. Ma dietro la visione ‘green’ di Ferrara c’è soprattutto una strategia di attrazione di fondi europei, che negli ultimi anni ha trasformato la città in un laboratorio di buone pratiche a livello nazionale. "Siamo stati pionieri – spiega il vicesindaco Alessandro Balboni, con delega all’Ambiente e ai progetti europei – grazie a iniziative come Air-Break, dedicato al miglioramento della qualità dell’aria, e Usage, che ci ha consentito di mappare le temperature urbane e contrastare le isole di calore. Tutto questo è stato possibile grazie ai finanziamenti europei, che hanno reso Ferrara una città modello sotto il profilo tecnico e ambientale". I numeri, su questo versante, sono eloquenti: negli ultimi sei anni l’amministrazione ha intercettato 15 progetti europei per un valore complessivo di oltre 15 milioni di euro. Risorse che hanno permesso di realizzare interventi anche di dimensioni considerevoli, senza attingere a risorse comunali.

Tra i progetti di punta c’è senz’altro Air-Break, con la realizzazione di nuove piste ciclabili, la creazione di ‘smart hub’ per la ricarica elettrica e la messa a dimora di più di duemila alberi. Un’iniziativa che ha contribuito a ridurre le emissioni, promuovere la mobilità sostenibile e migliorare la qualità dell’aria. A questo si aggiunge Look Up!, la strategia di rigenerazione urbana e valorizzazione del patrimonio storico e monumentale della città, sostenuta dai fondi Fesr e Fse+ per oltre 11 milioni di euro. "Riuscire a sviluppare progetti innovativi e concreti ottenendo fondi europei – prosegue il numero due della giunta – significa realizzare interventi importanti a beneficio dei cittadini senza mettere le mani in tasca ai ferraresi. La buona amministrazione si misura anche dalla capacità di intercettare risorse a costo zero e di tradurle in miglioramenti reali per la qualità della vita".

Il bilancio di sostenibilità che il Comune si appresta a redigere rappresenta dunque lo sviluppo di questo percorso. Non sarà solo un documento tecnico, ma uno strumento di pianificazione: permetterà di valutare in modo sistematico le politiche ambientali, sociali ed economiche della città, rendendo più efficiente la programmazione e più agevole l’accesso a nuovi finanziamenti nazionali ed europei. Attraverso questo strumento, per lo meno negli auspici, la città potrà presentare con maggiore chiarezza i risultati ottenuti, consolidando il proprio profilo di città europea attenta all’ambiente e capace di gestire con metodo le risorse disponibili. "Avere una fotografia completa e accessibile delle nostre azioni – conclude Balboni – ci consente di dialogare meglio con istituzioni, enti finanziatori e cittadini. Il nostro obiettivo è guardare con decisione a programmi come l’Eui-European Urban Initiative, per realizzare interventi complementari a quanto già fatto e proiettare Ferrara verso un futuro sempre più sostenibile, innovativo e partecipato. La chiave del successo di Ferrara è dunque nella capacità di trasformare i fondi europei in progetti concreti".