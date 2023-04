Bilancio, diminuiscono i debiti e mezzo milione per sistemare le strade

È stato approvato dal consiglio comunale il bilancio consuntivo 2022 del comune di Portomaggiore. Ne parla il sindaco Dario Bernardi: "Il primo dato che siamo abituati a guardare ormai da tempo è quello del risultato di amministrazione, con l’obiettivo di ridurre il disavanzo e avvicinarci al traguardo importante del suo completo riassorbimento. Il rendiconto 2022 conferma il percorso degli anni precedenti, perché il recupero di disavanzo durante l’esercizio di quest’anno è stato di ben 1 milione 274mila euro, in linea con quanto accaduto l’anno passato, oltre 1 milione in più rispetto alle rate di recupero previste, e questo porta il disavanzo dai 2 milioni 900 mila circa a fine 2021, a 1 milione 600 mila attuali. Siamo a oltre l’80% del disavanzo recuperato rispetto a quello iniziale: a questi ritmi la quota rimanente sarà recuperata nei prossimi due esercizi". Trovano conferma anche diversi altri dati positivi in linea con gli anni passati. La liquidità, con la disponibilità di cassa sempre in positivo, senza nessun ricorso all’anticipazione di tesoreria e i tempi di pagamento ai fornitori, dove l’indicatore segna - 11 giorni rispetto ai 30 previsti. Tutti i limiti di spesa per il personale e dell’indebitamento sono rispettati, così come gli equilibri e il risultato della gestione sul singolo esercizio è ampiamente positivo. "Siamo parsimoniosi certo – riprende il sindaco – è più difficile amministrare in queste condizioni, ma cerchiamo di non intaccare i servizi al cittadino". Sul fronte investimenti, la quota realizzata nel 2022 è stata considerevole. "Sono stati eseguiti lavori per circa 544 mila euro sulla manutenzione di strade e marciapiedi. E’ stato completato l’appalto del miglioramento sismico e riqualificazione sulla caserma dei vigili del fuoco, per circa 900 mila euro, che sono già stati integrati con un nuovo progetto di lavori supplementari per 200 mila euro e che sarà eseguito nell’estate. Anche la nuova palestra di via Padova è completata e siamo in procinto di collaudare, lavoro da 780 mila euro".

f.v.