Bilancio e nuovi iscritti: "Tassa, nessun aumento"

Bilancio preventivo e complimenti per i quarant’anni di iscrizione al centro della riunione dell’Ordine dei commercialisti di Ferrara. Durante l’incontro appunto i complimenti per il raggiungimento dei quarant’anni di onorata carriera professionale di Donatella Fenocchio e con i nuovi dottori commercialisti iscritti all’Albo: Tommaso Conti, Stefano Fois, Mattia Guidetti, Irene Maldotti, Janvier Mbe Mbe Bienvenu, Roberto Mela, Giada Perrone, Alessio Porcu, Ilaria Zaghi, Mattia Vincenzi, Vittorio Zanghirati (sezione A) e la Dottoressa Giulia Zaghi (sezione B) consegnando rispettivamente, le medaglie per l’importante traguardo raggiunto e il sigillo con l’augurio di una lunga e proficua carriera professionale.

Sul bilancio, il presidente dell’Ordine Riccardo Carrà ha evidenziato che le entrate contributive a carico degli iscritti (contributi ordinari, tasse di prima iscrizione, iscrizione praticanti, rimborsi vari) previste per il 2024 sono pari ad euro 126.695 in diminuzione rispetto alle previsioni del 2023 stimate in euro 137.905,00. Nonostante l’aumento dei costi di gestione e la diminuzione delle entrate sì è deciso di mantenere invariata la quota contributiva da versare all’Ordine. Purtroppo il saldo tra cancellazioni e le iscrizioni è negativo infatti sono 9 le nuove iscrizioni (registrate nel 2022) a fronte di 12 cancellazioni. Il totale complessivo di iscritti, dunque, arriva a quota 482 commercialisti. L’attività principale svolta in questi mesi dall’ente, nel solco degli impegni di mandato del presidente Carrà, è senz’altro la formazione dedicata ai professionisti.

La formazione professionale è stata caratterizzata in larga parte da eventi svolti in modalità webinar e on-line che, di fatto, allarga la rete formativa offrendo all’iscritto la possibilità di fruire di webinar accreditati dai vari ordini territoriali e da molti eventi in presenza. Nel complesso dell’anno formativo 2023 gli eventi (webinar, videoconferenze, e-learning ed eventi frontali) sono stati 92 per un totale complessivo di 322 ore formative/crediti. Gli eventi accreditati, organizzati dall’ordine e dalla Fondazione, sono stati 46. "Sono soddisfatto dell’approvazione di questo bilancio, pur in un contesto non semplice – commenta il presidente Carrà – Nell’attuale contesto storico gli obiettivi principali sono la tutela e la promozione della professione".