Bilancio e precari: Cgil e Uil in piazza per dire basta

"Adesso basta", è il grido di Cgil e Uil che hanno manifestato in piazza Castello nella mattinata di ieri. Tra le motivazioni dello sciopero la mancanza di prospettive per le giovani generazioni nella legge di bilancio e nelle misure del Governo, che invece alimentano la precarietà e di conseguenza nessuna prospettiva di previdenza, oltre a tutele per i lavoratori sfruttati: sono molti anche a Ferrara i casi di caporalato, denunciati da Flai Cgil. Uil e Cgil nel chiedere una manovra politica diversa portano istanze che si rifanno a piattaforme unitarie, comprensive anche del posizionamento di Cisl, come specifica Massimo Zanirato, segretario di Uil: "Per noi questa manovra è ingiusta, iniqua, sbagliata, non dà prospettive, non affronta i temi reali dell’economia, non parla di politiche industriali, non affronta il tema dei salari falcidiati dall’inflazione. Non ci si preoccupa inoltre di dove reperire le risorse, davanti a grandi gruppi che stanno facendo enormi guadagni, come banche, grandi case farmaceutiche e imprese energetiche. Si liscia poi il pelo agli evasori, con 14 condoni nell’ultimo anno e preparando il concordato. Infine la previdenza: la Lega in campagna elettorale diceva che avrebbe abolito la legge Fornero, invece sono riusciti a peggiorarla". Alla vigilia del 25 novembre la mattinata è stata un’occasione per parlare di violenza contro le donne: "Le politiche di questo governo devono cambiare – così Veronica Tagliati, segretaria generale di Cgil Ferrara –, anche per mettere fine alla continua strage di donne vittime di femminicidio e contrastare ogni forma di molestia e violenza di genere".

Lucia Bianchini