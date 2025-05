"Bilancio, i conti sono in ordine. L’avanzo è di oltre 13 milioni"

Conti in ordine, bilancio positivo e in salute, casse comunali solide: questi i principi generali emersi dall’approvazione del Rendiconto della gestione 2024 approvato martedì sera dal consiglio comunale di Bondeno, con un avanzo di amministrazione di oltre 13.209.000 euro. "Per l’ennesima volta, certifichiamo l’assoluta salubrità dei conti pubblici del nostro comune – ha detto il sindaco, Simone Saletti –: un Ente perfettamente capace di sostenere cospicue spese per investimenti di miglioria del territorio e di garantire livelli elevatissimi dei servizi a domanda individuale. Non bisogna mai dare per scontati questi aspetti: se Bondeno può realizzare grandi e piccole opere pubbliche e se può dare alti livelli di prestazioni quali la refezione, il trasporto, il nido o il sociale è grazie a una cassa comunale sempre più solida".

Il Rendiconto 2024 ha poi certificato un avanzo libero pari a 706 mila euro, ovvero risorse che l’amministrazione potrà immediatamente utilizzare per investimenti o altre spese subito dopo l’assestamento di bilancio. Alla parte investimenti vengono invece destinati 542 mila euro, di cui 121 mila erano già applicati al bilancio e i restanti 420 mila applicati nella sera stessa del consiglio comunale tramite apposita variazione di bilancio, comprensiva di interventi di piccola e grande entità orientati principalmente alle riqualificazioni degli immobili, dei giardini e degli spazi pubblici, e alla manutenzione straordinaria delle strade. Anche il saldo di cassa si conferma più che solido, con più di 5 milioni e mezzo di euro all’attivo. Il patrimonio netto finale del Comune è di 64.725.498 euro, e infine anche l’indebitamento dell’Ente si è ridotto rispetto allo scorso anno, attestandosi a 12.810.000 euro.

Nella discussione seguita alla relazione sul documento tecnico ha tenuto banco principalmente la questione delle variazioni di bilancio: "Di media ne vengono fatte tre al mese", ha commentato il consigliere di Bondeno in testa, Tommaso Corradi. Replica l’assessore Vincenzi: "Continueremo invece a fare tante variazioni, già a partire dal prossimo consiglio. Il mondo cambia rapidamente e di conseguenza anche il nostro comune deve essere pronto".