Bilancio, il Comune assume tre dipendenti. "Non succedeva da anni"

Novità nel bilancio di Vigarano, che mercoledì sera è stato approvato a colpi di maggioranza, con tre nuove assunzioni di dipendenti comunali all’ufficio tecnico, alla ragioneria e ai servizi sociali. "Non succedeva da dodici anni – spiega l’assessore al bilancio Ennio Bizzarri - abbiamo messo 104 mila euro in più di investimento, rispetto all’anno precedente, per i dipendenti comunali e questo ci permetterà tre nuove assunzioni". I dipendenti del comune di Vigrano si trovano in stato di agitazione già dalla precedente amministrazione: "La scelta della cifra prevista e le nuove assunzioni – spiega l’assessore – ha fatto si che anche i sindacati approvassero il nostro bilancio". Poi una considerazione: "Alla luce di questo – dice Bizzari – avrei sperato che le opposizioni votassero a favore. Non è stato così. Non hanno neppure presentato proposte, emendamenti, idee. Solo attacchi politici". Restano invariate, rispetto lo scorso anno, le aliquote Imu e Irpef provinciale che il comune di Vigarano applica già massime "Con questo bilancio – hanno spiegato – non siamo riusciti ad abbassarle". provinciale, lasciate quelle in vigore. Strade e lavori: "Solo per le manutenzioni ordinarie – spiega l’assessore al bilancio – abbiamo triplicato gli investimenti passando da 67 mila euro a 160 mila euro. Altri 700 mila euro entreranno nel bilancio dalle alienazioni".

cl.f.