Bilancio, il ferrarese Gianella (Fd’I) vicepresidente della commissione

Fabrizio Castellari (Pd) e il ferrarese Fausto Gianella (FdI) sono stati eletti vicepresidenti della commissione Politiche Bilancio presieduta da Annalisa Arletti. Il voto è avvenuto nel corso della seduta di ieri della commissione che si occuperà di materie fiscali e di bilancio, cooperazione internazionale e rapporti con l’Unione europea, rapporto Stato-Regioni-Enti Locali, sistema delle autonomie locali, sicurezza e polizia locale.

"Questa commissione opererà nel rispetto dello Statuto e del Regolamento della Regione Emilia-Romagna e allo stesso tempo non resterà chiusa dentro questo palazzo, ma tutelerà gli interessi dei cittadini e delle imprese", ha spiegato la Presidente Arletti.

"Fratelli d’Italia – si legge in una nota – riconosce alla provincia di Ferrara la vicepresidenza della commissione I bilancio della regione Emilia-Romagna. Per Gianella un ruolo importantissimo per le dinamiche politiche ed economiche della Regione".

"Questa – ha dichiarato Gianella – è la miglior dimostrazione di quanto Fratelli d’Italia cerchi di dare risposte alle esigenze del nostro territorio, un’area terribilmente colpita da diverse problematiche che negli ultimi anni hanno messo a dura prova tutta la regione ed in particolare la nostra provincia. Il mio impegno sarà massimo e cercherò con tutte le mie forze di essere all’altezza dell’importante compito".