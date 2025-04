Bilancio, il punto con i consiglieri

‘Bilancio della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Ferrara’ è il titolo dell incontro pubblico in programma per domani alle 20.45 alla sala della Musica di via Boccaleone 19. Al centro della serata, organizzata dal Partito Democratico, il tema del bilancio, a livello comunale e regionale.

"Un’occasione importante – spiegano gli organizzatori – per confrontarsi su risorse, priorità e investimenti che toccano da vicino la vita quotidiana delle persone". Di questi e altri argomenti parleranno i consiglieri regionali del Partito Democratico Paolo Calvano e Marcella Zappaterra, in dialogo con il gruppo consiliare Pd del Comune di Ferrara. "Vogliamo offrire alla nostra comunità un momento di confronto chiaro e trasparente sulle scelte politiche e amministrative che riguardano la nostra città e la nostra regione – dichiara Nicola Minarelli, segretario provinciale del Pd –. Il bilancio è lo strumento con cui si traducono in azioni concrete i valori e gli impegni di un’amministrazione. È importante che i cittadini possano conoscere e partecipare a questo processo".

Sarà quindi l’occasione per affrontare insieme ai rappresentanti del partito in Regione alcuni dei temi più scottanti e delicati della politica e dell’amministrazione locale. Parlare di bilancio siginifica infatti approfondire tematiche che riguardano tutti da vicino, con importanti ricadute sulla nostra quotidianità.

re. fe.