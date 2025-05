"Bilancio immobile, milioni di euro di avanzo giacciono inutilizzati"

"Cento ostaggio del fallimento targato Accorsi". Inizia così il durissimo intervento di Francesca Caldarone, capogruppo di Fratelli d’Italia, che commenta anche il bilancio comunale. "A Cento regna l’immobilismo, e il bilancio comunale è la prova lampante di un’amministrazione allo sbando – dice –: tasse aumentate, famiglie spremute fino all’osso, e intanto milioni di euro giacciono inutilizzati nelle casse comunali. Questa sarebbe la buona amministrazione sbandierata in campagna elettorale? Accorsi naviga a vista, eppure il Comune continua a tenere fermi i fondi, come se il non fare nulla fosse una virtù".