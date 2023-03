Bilancio in utile di tre milioni: "Entrate oltre le attese"

È di oltre 3 milioni di euro l’avanzo di bilancio di Terre del Reno, aumentato grazie a forti operazioni di risparmio ma anche da maggiori entrate nonostante gli effetti della pandemia. "Nei giorni scorsi, la Giunta di Terre del Reno ha approvato il rendiconto del bilancio 2022 – ha detto il vicesindaco Filippo Marvelli (nella foto) – inizia, pertanto, l’iter che porterà all’approvazione del Documento in Consiglio comunale entro la fine del mese di aprile prossimo, che prevede la comunicazione al Revisore dei Conti, la trasmissione a tutti i consiglieri e la convocazione della Commissione Bilancio". Percorso che dunque si sta svolgendo nel migliore dei modi. "Anche quest’anno – ha affermato Marvelli, che è anche assessore al bilancio – siamo perfettamente in linea per l’approvazione del Rendiconto entro i termini di legge. Il dato più positivo è quello relativo all’avanzo libero di amministrazione, che passa da 2,2 milioni alla fine del 2022 a 3,2 milioni circa. Si tratta di un elemento di sicurezza e di fiducia per affrontare in serenità i prossimi anni. Le motivazioni di questo aumento sono molteplici, in particolare le entrate tributarie per Imu ed Irpef sono risultate superiori alle previsioni di 231.000 euro. Evidentemente, l’effetto depressivo per la pandemia Covid per noi è stato inesistente. Inoltre abbiamo avuto dei notevoli risparmi nelle spese correnti, rispetto alle previsioni. Il quadro, a conti definiti, si è rivelato migliore del previsto". E chiude. "Anche sul debito del Comune buone notizie – conclude Marvelli –: alla fine del 2023 avremo solamente un debito residuo di 2,5 milioni circa e l’ultimo mutuo contratto risale al 2006. Le rate annuali, ora all’incirca di mezzo milione di euro all’anno, già dal 2027 si ridurranno ad un terzo, per poi esaurirsi rapidamente, liberando importanti risorse".

Laura Guerra