Bilancio, investimenti per 34 milioni: "Fra gli interventi il nuovo stadio"

Luce verde dal consiglio comunale di Argenta al bilancio di previsione: 20 milioni di parte corrente e 34 milioni nel triennio tra investimenti in corso e investimenti in programma, la maggior parte grazie alla copertura dei fondi europei del Pnrr. Il regalo più bello da scartare sotto l’albero di Natale è la variante alla statale 16, l’opera viaria più importante dal dopoguerra, cantiere che dovrebbe aprire nel 2025. Gli investimenti messi in campo dall’amministrazione Baldini sono davvero tanti: la nuova scuola primaria, la riqualificazione di piazza Garibaldi e di via Mazzini, la riqualificazione dell’ospedale, la ristrutturazione di decine di appartamenti popolari. E in previsione il nuovo stadio "Mongardi" e la ristrutturazione del teatro, la nuova scuola materna e l’asilo nido nel parco Melvin Jones. Per contro la perdita cospicua derivante dai conti di Soelia, la municipalizzata controllata dal Comune che, secondo il capogruppo di Argenta Rinnovamento e candidato sindaco Gabriella Azzalli, una volta finito l’effetto dei fondi del Pnrr, potrebbe ingessare i conti e ridurre le possibilità di investimento. "Approvare il bilancio è un fatto importante – afferma il sindaco di Argenta, Andrea Baldini – ma quest’anno è stato più importante del solito perché siamo riusciti ad andare in Consiglio prima che l’anno nuovo iniziasse. Dovrebbe essere un fatto normale, ma non lo è: il nostro, lo sappiamo, è il Paese delle proroghe, e tutti gli anni, di solito, il governo concede di approvare il bilancio di previsione a giugno (è capitato qualche volta perfino a novembre). Far quadrare i conti non è mai semplice; approvare il bilancio nei termini significa però riuscire a essere pienamente operativi fin dal primo gennaio, e dal primo giorno di lavoro potersi concentrare esclusivamente su ciò che ci sta più a cuore: organizzare i servizi scolastici, gli investimenti pubblici, la promozione del territorio, il sostegno alla cultura e allo sport, organizzare i matrimoni e pattugliare le strade". E conclude: "Siamo riusciti ad approvare il bilancio nei tempi anche e soprattutto grazie al lavoro, straordinario, di chi lavora in Comune di Argenta. È stato un anno tosto (un altro anno tosto, aggiungerei anche) e per questo grazie, di cuore, a tutti i dipendenti del Comune e dell’Unione. Qualcuno fa un lavoro che è facile spiegare, tanti altri no, ma ognuno contribuisce a fare tantissimo".

Franco Vanini