"Bilancio, investimenti sul sociale. E solleciteremo l’incasso dell’Imu"

Il conto consuntivo dello scorso anno per il comune di Codigoro si traduce col risultato di "un avanzo d’amministrazione di 2.520mila euro, dei quali 684mila accantonati, 665mila vincolati, 897mila liberi e 272mila destinati agli investimenti". E’ quanto espresso dall’assessore al bilancio Graziella Ferretti nell’ultimo consiglio comunale, tenutosi mercoledì scorso durante il quale è stato presentato il nuovo segretario comunale Valerio Brignola ed ha tracciato i punti più significativi dell’attività promossa dal comune codigorese nel corso dello scorso anno. Fra questi un risultato grazie al controllo effettuato dagli uffici comunali sugli obblighi a carico dei contribuenti nel pagamento dell’Imu.

"Dell’incassato, sui quattro anni a partire dal 2017 al 2020 un mancato gettito di circa 1.115mila euro. La differenza fra accertato e incassato è gestita dall’Agenzia delle Entrate, che stima una riscossione sulla parte coattiva – ha proseguito Ferretti – del 30/35%, infatti l’incassato è di 430mila euro ed ha inciso nel 2024 per circa 400mila euro".

La scuola Mater Musicae, per l’aumento del prezzo dei materiali, costerà 395mila euro in più "finanziati grazie ad un bando regionale" così il valore complessivo per la riqualificazione e valorizzazione di Pomposa è di 4.115mila euro". Nel campo del sociale, ricaverà in due distinti spazi del plesso ex Enaoli, un centro servizi per soggetti in difficoltà socio economica e due mini alloggi per nuclei famigliari vulnerabili. Sempre nell’attenzione a più deboli il vicesindaco Fabbri ha spiegato come lo scorso anno siano stati erogati contributi economici a 168 nuclei familiari, fra utenze domestiche, spese funebri, integrazione rette e altro per 130mila euro. Su questa attenzione agli ultimi la consigliera di opposizione Elisa Piffanelli ha posto l’accento "sull’occupazione dei marciapiedi di bar con tavoli e sedie, dai sacchi di rifiuti e altro che impediscono ad una disabile o una carrozzina di passare". Il sindaco ha risposto che farà effettuare dei controlli.

cla. casta.