"Bilancio, la giunta riconsideri l’aumento indiscriminato dell’Irpef"

Era abbastanza prevedibile che dal Pd arrivassero risoluzioni al Bilancio approvato in Commissione la scorsa settimana. E, puntuale, è infatti stata protocollata una risoluzione che ha un obiettivo specifico: riconsiderare l’aumento dell’Irpef annunciato dall’amministrazione. In particolare, nel documento presentato dal consigliere dem Davide Nanni, vengono avanzate due richieste specifiche. La prima, appunto, è quella di "riconsiderare la scelta già annunciata di aumentare indiscriminatamente l’imposta addizionale comunale, limitandosi per il 2025 a rimodulare le aliquote secondo gli scaglioni di reddito vigenti". La seconda è quella di "individuare le somme necessarie a rimodulare in maniera progressiva le aliquote dell’addizionale comunale o introdurre una soglia di esenzione per i redditi fino a 15mila euro con la prima variazione di bilancio utile".

Le proposte contenute nel documento di Nanni poggiano su una considerazione di contesto e su un’altra eminentemente politica. "Il reddito medio dei contribuenti ferraresi si attesta intorno ai 25mila euro – scandisce il consigliere di opposizione – per cui l’introduzione di un’addizionale comunale unica nella misura massima di 0,80% colpirà principalmente i redditi medio-bassi, che già soffrono gli effetti dell’inflazione al consumo e dei rincari energetici". Dunque alla luce di queste considerazioni, secondo Nanni, "gli effetti negativi della scelta politica presa dalla giunta possono essere evitati o ridotti mantenendo gli scaglioni progressivi dell’addizionale Irpef e introducendo significative soglie di esenzione per i redditi più bassi". "Un’amministrazione previdente – è la ‘puntura’ del dem – non solo avrebbe potuto accantonare risorse per evitare l’aumento generale dell’addizionale ma avrebbe dovuto mantenere l’attuale modello per scaglioni con una migliore razionalizzazione dei capitoli di spesa".

