Bilancio, l’affondo dei pentastellati: "Aumenti Irpef, rischi devastanti"

Dopo l’approvazione del Bilancio preventivo da parte del Comune, è il Movimento 5 Stelle che torna a rintuzzare la polemica schierandosi in modo netto contro il documento economico. "Siamo fermamente contrari a questo ennesimo aumento delle tasse", così una nota diffusa dai pentastellati che fanno riferimento all’adeguamento dell’addizionale Irpef che ha registrato un innalzamento dello 0,8%. "La Giunta – si legge nel documento che richiama le posizioni espresse dalla capogruppo Marzia Marchi in sede di discussione in Consiglio Comunale – giustifica questa decisione come necessaria per mantenere servizi di qualità e sostenere gli investimenti, ma le preoccupazioni sono molte: l’impatto economico sulle famiglie ferraresi, in particolare quelle a reddito medio-basso, rischia di essere devastante. Con un reddito medio di circa 25.000 euro annui per i contribuenti ferraresi, l’introduzione di un’aliquota unica allo 0,8%, senza scaglioni di reddito, non solo è ingiusta, ma rischia di mettere ancora più in difficoltà chi già combatte contro l’inflazione e l’escalation dei costi energetici".

"L’eliminazione della progressività fiscale, suggerita dalla nostra Costituzione, è una scelta irresponsabile – scandiscono a chiare lettere gli esponenti del M5S – che penalizza in modo indiscriminato chi si trova in condizioni di maggiore fragilità economica. Non possiamo accettare un sistema che ignora le diverse capacità contributive, gravando indistintamente su chi ha più bisogno di supporto. L’esenzione per i redditi inferiori a 8.500 euro annui potrebbe sembrare una misura di attenuazione, ma in realtà non è affatto sufficiente a proteggere tutte le famiglie in difficoltà. Siamo qui a parlare dell’ennesima bugia, che contraddice quanto detto prima delle elezioni". Un’amministrazione, attaccano, "che ha chiesto voti promettendo di premiare chi abbassa le tasse, ha tradito la fiducia dei cittadini". La realtà, oggi, "è ben lontana da quanto promesso". "L’obiettivo di garantire servizi di qualità è certamente condivisibile – convengono i pentastellati – ma non può essere perseguito a scapito della giustizia fiscale e sociale. Le politiche fiscali devono rispecchiare la realtà economica delle famiglie ferraresi, senza aggravare le difficoltà di chi già fatica ad arrivare a fine mese". È fondamentale, secondo i grillini, "che l’amministrazione riveda questa decisione e adotti un sistema fiscale che sia equo e progressivo, per non accentuare ulteriormente le disuguaglianze e proteggere i cittadini più vulnerabili".

f. d. b.