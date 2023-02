Bilancio, l’attacco di Avanti Cento "È ingessato e privo di risorse"

‘Avanti Cento’, nell’ultimo consiglio comunale, ha espresso il proprio voto contrario al bilancio preventivo dell’amministrazione Accorsi. "È ingessato pur avendo aumentato le tasse, come l’addizionale Irpef, e non c’è alcuna previsione di riduzione nei prossimi anni – dice la capogruppo Beatrice Cremonini – Non ci sono risorse ed occasioni di sviluppo. I fondi del Pnrr invece di essere utilizzati per riqualificazione urbana e occupazione, sono stati destinati a progetti che comporteranno un ulteriore ingessatura sul bilancio corrente". E spiega. "Sono stati infatti focalizzati sul dormitorio che ospiterà senza fissa dimora da tutto l’Alto Ferrarese, collocato nell’ex palestra della bocciofila – prosegue –. Una scelta non condivisibile per uno spazio in posizione strategica che non va nella direzione del rilancio del centro. Poi le scuole di Casumaro e il nido di Alberone: non siamo contrari al nido, ma davanti all’acclarata denatalità si va ad appesantire per diverse migliaia di euro un bilancio già problematico mettendo in difficoltà i futuri amministratori della città, con il rischio di rendere un servizio non a Cento ma ai Comuni limitrofi". Infine, puntualizza, "nel bilancio è assente qualsiasi impegno di spesa a favore delle attività produttive che stanno subendo le ripercussioni del Covid e l’aumento delle spese energetiche". E ricorda. "Avanti Cento anche in sede consiliare ha chiesto l’abbattimento dei costi del 50% dei dehors per tutto il 2023, come sta avvenendo in altri comuni – conclude –. Ci auguriamo che la maggioranza ripensi a questa apertura per favorire quell’aspetto positivo che rende viva una città anche a mezzo dei dehors".

l. g.