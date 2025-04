Bilancio, l’avanzo verrà reinvestito

La giunta comunale ha approvato gli schemi di bilancio di rendiconto dell’esercizio finanziario 2024, che successivamente approderà in consiglio comunale. Il risultato di amministrazione si caratterizza per un esito finale positivo: un avanzo che, fatte salve le risorse accantonate per situazioni impreviste, consentirà anche quest’anno di utilizzare per investimenti una quota parte. La destinazione è stata individuata nelle manutenzioni straordinarie su edifici scolastici, impianti sportivi, immobili comunali adibiti a sede associative e culturali. In questa annualità saranno a disposizione oltre 900mila euro.

Fra le diverse voci si segnalano 215mila euro destinati al potenziamento della videosorveglianza, 125mila euro di compartecipazione alle modifiche della viabilità previste dal progetto Pnrr “Rigenera Copparo”, 90mila euro alla manutenzione straordinaria degli immobili inseriti nel patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica e altri 90mila ad interventi sulle scuole, con particolare attenzione per i plessi dell’infanzia e della primaria.

Saranno invece 210mila euro quelli che verranno impiegati per opere di efficientamento energetico del palazzetto dello sport e dell’impianto delle piscine, 50mila per il rifacimento dell’impianto di riscaldamento della scuola secondaria di primo grado, 30mila per la manutenzione straordinaria degli impianti di gestione calore degli immobili comunali.

A questi fondi si uniscono i 40mila euro per la messa in sicurezza delle strade provenienti dalle violazioni del codice.