"Bilancio, le tasse restano invariate. Investiamo 7 milioni sul territorio"

Nessun aumento su aliquote, addizionali e tariffe comunali, e un programma triennale degli investimenti da 7 milioni di euro. Sono questi gli elementi principali del Bilancio di Previsione 2024-2026 del Comune di Copparo che, questa sera alle 21, sarà al centro del Consiglio comunale. "La linea ferma di questa Amministrazione comunale è di non mettere le mani nelle tasche dei cittadini – spiega il vicesindaco con delega al Bilancio, Simone Grandi –. In questa direzione abbiamo deciso di non alzare le aliquote e le addizionali e di non apportare alcun aumento alle tariffe ai servizi a domanda individuale. In estrema sintesi, come accaduto anche l’anno scorso, i cittadini non hanno subito la mannaia dell’inflazione: l’ente ha assorbito anche per il prossimo 2024 l’incremento che avrebbe pesato sulla collettività". Non sono dunque previsti aumenti delle aliquote Imu: "Abbiamo anzi recepito due azioni – anticipa Grandi –: l’adesione al Patto per la Casa, un programma regionale sperimentale per calmierare gli affitti e aumentare gli immobili disponibili, con aliquota 7,5 per mille, e inoltre la riduzione dell’aliquota per edifici strumentali rurali dal 10,2 al 08,0 per mille, che possa andare incontro ai nostri agricoltori in questo complesso momento". Importante anche il programma triennale degli investimenti, che cuba sette milioni di euro. Il documento "contempla l’importante azione amministrativa tra Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), lavori e manutenzione del patrimonio municipale – riferisce il vicesindaco -. Abbiamo previsto altri 900mila euro di asfaltature delle strade comunali, rispetto alle quali abbiamo già eseguito interventi pari a 2.070.000 euro, quindi 250mila per il progetto di videosorveglianza e 300mila euro sul triennio per un progetto si manutenzione e tutela del verde pubblico. Dal confronto con il braccio operativo Patrimonio Copparo sono emerse le azioni ordinarie e la continuazione delle azioni straordinarie sul patrimonio comunale". Il Bilancio 2024, inoltre, conferma tutte le attività, gli eventi, le collaborazioni e le convenzioni che hanno promosso la crescita del territorio: "Andiamo avanti – rimarca il vicesindaco - con il risanamento del territorio e la sua rivitalizzazione post-pandemica, con gli obiettivi di partecipazione e di inclusione nel capoluogo, nelle frazioni e nei nostri luoghi simbolo, da Villa Mensa a San Venanzio, dal Teatro De Micheli al centro storico, passando attraverso le strutture sportive, senza alcun incremento di costo o tassazione e con una gestione attenta e oculata".

Valerio Franzoni