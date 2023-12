"Bilancio, le tasse restano invariate. Investiremo 5 milioni sul territorio"

"L’impianto del bilancio di previsione 2024 non è dissimile da quello del 2023: accortezza nelle previsioni di spesa e nella gestione di competenza, con una tenuta dei servizi erogati a fronte di aggravi consistenti dovuti al caro energia e con l’obiettivo cardine di proseguire sull’obiettivo di riduzione del disavanzo in maniera massiccia". E’ la filosofia di fondo della manovra di bilancio approvata l’altra sera in consiglio comunale dal sindaco. "Partiamo dal milione e centomila euro recuperato nel corso dell’esercizio 2022 per proseguire su questa strada – spiega il sindaco Dario Bernardi – Ricordiamo che è rimasta una sola linea di disavanzo da recuperare, esaurite le altre due, con una rata annuale di circa 120mila euro da scrivere a bilancio, rata che è stata sempre sinora largamente ecceduta, anche fino a dieci volte tanto".

Per quanto riguarda la pressione fiscale, "non tocchiamo aliquote, manteniamo esenzioni importanti come per i fabbricati rurali ad uso agricolo, né tocchiamo i costi dei servizi a domanda individuale, per i quali prevediamo entrate in tutto simili, né riduciamo i servizi educativi o sociali erogati; non variamo le somme per le manutenzioni ordinarie ad esempio del verde (150mila euro di cui una parte anticipate su questo esercizio autunno/inverno 2023) e delle strade (250mila euro)". Intanto una certezza: "Entriamo nel 2024 avendo anche quest’anno recuperato una quota maggiore del disavanzo rispetto alle rate previste: almeno 36 mila euro in più, ma è un dato destinato certamente a salire come è sempre accaduto in fase di rendiconto. Dunque permane costante l’impegno e l’attenzione sul percorso di risanamento dei conti". Per quanto riguarda gli investimenti, in corso di affidamento o che saranno realizzati nel 2024, ammontano complessivamente a 5 milioni: 200mila euro di interventi complementari alla caserma dei vigili del fuoco; 90 mila euro di marciapiedi tra villaggio africano e Runco; 56mila euro di interventi su strade rurali (le vie Parolia, Ponte alto Ponte Spino, Paglioni); 35mila euro di riqualificazione illuminazione esterna delizia del Verginese; sbloccata finalmente la situazione del ponte Campanella, già finanziato con 55mila euro, con lo spostamento condotte gas acqua ad opera di Hera e, se rispetteranno i tempi, entro l’anno si concluderanno, consentendo di dare il via ai lavori del ponte subito dopo le festività; realizzazione del nuovo campo in sintetico nello stadio Bellini, 1 milione di euro finanziato dal Pnrr. Inoltre la riqualificazione e conversione della ex scuola media di via Roma in alloggi popolari con 2,6 milioni di fondi Pnrr; la riqualificazione di tratti della ciclabile Traversari (200 mila euro); secondo stralcio della riqualificazione energetica della scuola Nigrisoli per 90mila euro.

Franco Vanini