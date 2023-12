Bilancio nelle frazioni. Ecco le prime date

Il sindaco di Tresignana Laura Perelli e la sua Giunta invitano i cittadini alla presentazione del Bilancio di previsione 2024, prima del suo approdo in consiglio comunale. "Sarà un’occasione – spiega la prima

cittadina – per illustrare i contenuti del documento e le progettualità che intendiamo mettere in campo e per confrontarsi e raccogliere le osservazioni della cittadinanza" delle località del nostro Comune. Si inizia lunedì alle 18.30 Bar B&A di Rero. Seguiranno mercoledì al Circolo ‘La Fenice’ di Final di Rero.