Bilancio, opere per milioni: "Le tasse restano invariate"

Il reddito lordo complessivo dei cittadini di Bondeno ammonta a 233 milioni di euro, superiore al periodo pre Covid. Lo comunica il sindaco Simone Saletti che parla di "dato positivo". Intanto però ha deciso di non aumentare le tasse comunali. "Per quanto riguarda le aliquote di competenza comunale, non ci sarà nessun aumento nel 2024". Parola del sindaco Simone Saletti e della sua giunta che giovedì sera, in consiglio comunale, ha visto l’approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) che vale per tre anni.

"Non solo non ci sarà alcun aumento delle tasse, ma abbiamo anche scelto di non adeguare le tariffe dei servizi all’indicatore Istat dell’inflazione – spiega Saletti –. In altre parole, nonostante per l’ente siano stati adeguati all’inflazione tutti i contratti in essere, comportando quindi un generale aumento di spesa per le casse comunali di circa il 6%, abbiamo deciso di non gravare ulteriormente sulle tasche dei cittadini, mantenendo invariate le tariffe di alcuni servizi fondamentali quali il trasporto o la refezione scolastica". Il documento prende in analisi i dati dell’economia del territorio. "Dopo un anno di calo probabilmente dovuto alla pandemia, è tornato ad aumentare il reddito complessivo lordo dei bondenesi – spiegano dal Municipio - salito per la priva volta ad oltre quota 233 milioni di euro. Un dato positivo – sottolinea Saletti - che testimonia la ripresa del territorio dopo il difficile periodo della pandemia mondiale, portando il reddito complessivo lordo a cifre mai viste prima, decisamente superiori anche al periodo pre-Covid". Scorrendo i dati emerge che "Sul totale del bilancio, fra le quote maggiori di spese comunali figurano la viabilità (19,06%) e l’istruzione – hanno spiegato in consiglio - e il diritto allo studio (16,68%), cui seguono i servizi istituzionali, l’assetto del territorio, le politiche giovanili, sport e tempo libero, lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio, e i diritti e le politiche sociali". Il Documento unico di programmazione è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. "Anche il programma delle opere pubbliche sta proseguendo spedito, fra cantieri progettati, che partono o si concludono – ci tiene a sottolineare il sindaco –. I conti pubblici dell’Ente restano salubri e in ordine e siamo convinti nel 2024 di proseguire e accelerare nel piano degli interventi".

Claudia Fortini