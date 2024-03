Bilancio, passano le variazioni. Interventi per oltre 2,7 milioni. Scuole, impianti sportivi e Pac

Due variazioni di bilancio, tra cui una particolarmente corposa – oltre due milioni e settecentomila euro – relativa al piano delle opere. Ieri pomeriggio gli atti della giunta sono passati in Commissione ottenendo il via libera. Ora, resta solo il passaggio formale in Aula. Le voci di spesa sostenute da questo ultimo stanziamento stabilito dall’amministrazione sono diverse. A farla da padrone – contando su un plafond complessivo di circa 820 mila euro – è l’impiantistica sportiva. In questo senso, un’attenzione particolare è stata riservata alle frazioni. Vediamo gli interventi nel dettaglio. È prevista la realizzazione di impianti di illuminazione con tecnologia a led, per un maggiore risparmio energetico, o recinzioni nei campi sportivi di Quartesana (175mila euro), di Cona (100 mila euro), per Ippolito Nievo (50mila euro), di Ravalle (100mila), di Pontegradella (100 mila euro), del Campo di football americano di via Veneziani (150 mila euro) e del campetto da calcio di San Martino, dove verranno ristrutturati anche gli spogliatoi (totale complessivo 145mila euro). Sempre in ambito sportivo, sono in programma interventi per 380 mila euro per i lavori alla palestra Quattro Torri di Barco e 250 mila euro per lavori alla Cittadella dello Sport. Sul comparto della sicurezza scolastica, la delibera indica un capitolo di spesa che ammonta a duecentodieci mila euro. Mentre mezzo milione è destinato ai lavori all’asilo nido Guido Rossa al Doro. Settanta mila euro andranno a finanziare un intervento nell’area cortiliva del Padiglione d’arte contemporanea (che dovrebbe aprire a breve), mentre con duecento mila euro l’amministrazione finanzia l’installazione di pannelli fotovoltaici alla Rivana. "L’amministrazione – commenta l’assessore al Bilancio, Matteo Fornasini – continua a investire e a sostenere le imprese locali che lavoreranno a queste opere. Anche quest’ultima variazione di bilancio, si inserisce in un solco che abbiamo tracciato fin dal nostro insediamento. Dal 2019 al 2023, il Comune ha liquidato 140 milioni di euro di investimenti. Metà dei quali, con risorse proprie. Un segnale molto tangibile di fiducia e di volontà di essere dalla parte degli investimenti e delle imprese. Il tutto, senza alzare le tasse e riducendo il debito comunale".